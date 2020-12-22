KARİYERİ



Futbolcu

Sümer doğum yeri olan Trabzon'un takımında futbola başlamıştır. Sonra bir süre Kardemir Karabükspor ve Akçaabat Sebatspor'da oynadıysa da, Sümer Trabzonspor'a geri dönmüştür. Takımında başarılı bir defans olan Sümer, zamanında uzun boyu ve sert ve inatçı oyunuyla "Deve" lakabını almıştır.

Teknik direktör

Aktif spor hayatı bitince, Sümer Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) asistanlık yapmıştır. 1977-78 sezonunda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştır. 1978'de ana takımın başkanı olarak atanıncaya kadar genç ve amatör Trabzonspor'lu futbolcuları hazırlamıştır.

Trabzonspor 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında Sümer'in teknik direktörlüğünde lig şampiyonu olmuştur. 1981'de, Türkiye millî futbol takımının teknik direktörü olarak atandı. Millî takım onun direktörlüğünde ikisi de kaybedilen iki maç oynadı. 1982-83 sezonunda Galatasaray'a antrenör olarak atandı. Sümer 1984–85, 1990–91 ve 1996 sezonlarında tekrar Trabzonspor'a teknik direktör olarak atandı. 2000–01 sezonunda, Mobellaspor'a, ikinci ligdeki bir Konya takımına antrenörlük yaptı.

Kulüp başkanı

2001'de, Sümer Mehmet Ali Yılmaz'ın ardından Trabzonspor başkanı seçildi. Sümer, 2003-2004 sezonunun ilk haftasında, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrasında, PFDK tarafından Fenerbahçe'ye verilen saha kapatma cezasının Tahkim Kurulu tarafından kaldırılmasını protesto etmek amacıyla 5 Eylül 2003'te istifa etti.