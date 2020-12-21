Türkiye'den birçok kulüp de şimdiden kolları sıvayarak listelerini 2021 yılında ücretsiz olacak yıldız futbolcuları almak ya da kiralamak için hazırlıyor. işte 2021 yılında bonservisi eline olacak futbolcular ve Türkiye'nin ilgi gösterdiği o yıldız futbolcu.