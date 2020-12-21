Messi, Cavani, Aguero, Diego Costa. Sene sonu bonservissiz olacak futbolcular için transfer savaşı başladı.
Türkiye'den birçok kulüp de şimdiden kolları sıvayarak listelerini 2021 yılında ücretsiz olacak yıldız futbolcuları almak ya da kiralamak için hazırlıyor. işte 2021 yılında bonservisi eline olacak futbolcular ve Türkiye'nin ilgi gösterdiği o yıldız futbolcu.
MEMPHIS DEPAY - OLYMPIQUE LYON
26 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi, Katalan devi Barcelona ile anılırken oyuncunun Lyon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı yıldızın piyasa değeri ise 45 milyon euro.
DAVID ALABA - BAYERN MÜNIH
Stoper ve merkez orta saha mevkilerinde de görev alabilen yıldız sol bekin güncel piyasa değeri 65 milyon euro. İspanyol devi Real Madrid, Avusturyalı futbolcuyu yaz transfer döneminde bonservissiz kadroya katmanın planlarını yapıyor.
LIONEL MESSI - BARCELONA
Sezon başında Katalan ekibiyle yol ayrımına gelen ve takımdan ayrılmasına izin verilmeyen Arjantinli yıldızın adı, Manchester City ve Paris Saint Germain'le anılıyor.
SERGIO AGUERO - MANCHESTER CITY
Son günlerde Barcelona'ya transfer olabileceğine yönelik iddialar ortaya atılan Aguero'nun, büyük bir sürpriz olmaması durumunda ülkesi Arjantin'e dönmesi bekleniyor. 32 yaşındaki Arjantinli golcünün piyasa değeri 35 milyon euro.
SERGIO RAMOS - REAL MADRID
Real Madrid'in simge ismi Sergio Ramos'a, PSG'den sansasyonel bir transfer teklifi yapıldığı, İspanyol savunmacının ise henüz kararını vermediği belirtiliyor.
DIEGO COSTA - ATLETICO MADRID
Adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Diego Costa'nın İspanyol ekibiyle yollarını ayırması bekleniyor.
TÜRK KULÜPLERİ İSTİYOR
32 yaşındaki golcü için Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in devrede olduğu öğrenilirken yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde Türkiye'nin yolunu tutabilir.
GIANLUIGI DONNARUMMA - MILAN
Adı sık sık Real Madrid'le yan yana gelen, kulübü Milan'la sözleşme uzatmaya yanaşmayan İtalyan file bekçisi için Inter ve Juventus'un da devrede olduğu belirtiliyor.21 yaşındaki genç kalecinin güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro.
EDINSON CAVANI - MANCHESTER UNITED
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik birçok haber çıkan Edinson Cavani, Manchester'ın yolunu tutmuştu. 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
LUKA MODRIC - REAL MADRID
Real Madrid'le yollarını ayırması beklenen 34 yaşındaki Hırvat orta sahanın yeni rotası MLS takımlarından DC United olabilir. Merkez orta sahada görev yapan Modric'in piyasa değeri ise 10 milyon euro.
MESUT ÖZİL - ARSENAL
Arsenal'da Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği ve uzun zamandır formasından uzak kalan Mesut Özil'in, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği çok ciddi şekilde dillendiriliyor.
YILLIK ÜCRETİ ÇOK YÜKSEK
Transferde en büyük sorunun ise oyuncunun 20 milyon euroya yaklaşan yıllık ücretinin olduğu biliniyor. Yıllık ücret konusunda bir formül geliştirilmesi durumunda, oyuncunun gönlünün de Fenerbahçe'de olduğu bir gerçek.
JUAN MATA - MANCHESTER UNITED
6 sezondur Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Mata'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir dönem Türk kulüpleriyle de adı anılan İspanyol yıldızın piyasa değeri 7.5 milyon euro.
ANGEL DI MARIA - PSG
5 sezondur Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro.
JEROME BOATENG - BAYER MUNIH
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik haberler çıkan Boateng'in yeni rotası İtalya olabilir.
32 yaşındaki savunmacının piyasa değeri ise 12 milyon euro.