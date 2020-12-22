Abdullah Avcı, kulübün youtube kanalına açıklamalar yaptı. 57 yaşındaki teknik adam, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı gibi isimlerin yakaladıkları başarılara ulaşmak ve tarihe geçmek istediğini dile getirdi.
BU COĞRAFYANIN ÇOCUĞUYUM
İyi bilen biriyim, bu coğrafyanın çocuğuyum. Trabzonspor'u seçmemin en büyük nedeni Trabzonspor'un arması, markası, geçmişi, tarihi ve hedefleri" şeklinde konuştu.
PRAGMATİK SONUÇLAR ALMALIYIZ
Tecrübeli hoca, "Burası Trabzonspor, yukarıda olması lazım, yarışması lazım. Onun için pragmatik sonuçları nasıl alabileceğimiz ve eksiklerimiz üzerine hızlıca çalışıyoruz" dedi.
İDMANI YAPTI HATAY'A UÇTU
Trabzonspor dün yaptığı son idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo- Mavili kafile daha sonra Hatay'a hareket etti.
TRABZONSPOR AVCI İLE KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi. Fırtına Avcı ile 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.