Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Tarihe geçmek istiyorum

    , kulübün kanalına açıklamalar yaptı. 57 yaşındaki teknik adam, , Denizci, ve gibi isimlerin yakaladıkları başarılara ulaşmak ve tarihe geçmek istediğini dile getirdi.

    Tarihe geçmek istiyorum

    Abdullah Avcı, kulübün youtube kanalına açıklamalar yaptı. 57 yaşındaki teknik adam, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı gibi isimlerin yakaladıkları başarılara ulaşmak ve tarihe geçmek istediğini dile getirdi.

    BU COĞRAFYANIN ÇOCUĞUYUM


    İyi bilen biriyim, bu coğrafyanın çocuğuyum. Trabzonspor'u seçmemin en büyük nedeni Trabzonspor'un arması, markası, geçmişi, tarihi ve hedefleri" şeklinde konuştu.

    PRAGMATİK SONUÇLAR ALMALIYIZ


    Tecrübeli hoca, "Burası Trabzonspor, yukarıda olması lazım, yarışması lazım. Onun için pragmatik sonuçları nasıl alabileceğimiz ve eksiklerimiz üzerine hızlıca çalışıyoruz" dedi.

    İDMANI YAPTI HATAY'A UÇTU


    Trabzonspor     dün yaptığı son idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo- Mavili kafile daha sonra Hatay'a hareket etti.

    TRABZONSPOR AVCI İLE KAYBETMİYOR


    Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi. Fırtına Avcı ile 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Abdullah Avcı: Tarihe geçmek istiyorum