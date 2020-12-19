Süper Lig'in 13. haftasında G.Saray, Karagümrük'e 2-1 yenildi ve zirve yarışında yara aldı. Fatih Terim'in 2. yarıdan oyundan atıldığı maçta Karagümrük'ten Roco, Galatasaray'dan Marcao kırmızı kart gördüler. İlk yarıda tempo olsa da pozisyon açısından kısırdı.