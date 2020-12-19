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    • Spor
    • 19.12.2020 Gazete
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    Son iki maçını kazanan Karagümrük’e teslim oldu

    ’in 13. haftasında deplasmanda 'e 2-1 mağlup oldu. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Ndao ve kaydederken Galatasaray'ın tek sayısı 90+6. dakikada Mbaye Diagne'den geldi. Mücadeleye kırımızı kartlar damga vurdu. Galatasaray'da ve Marcao kızarırken Karagümrük'te Enzo Roco kart görerek oyun dışı kaldı.

    Aslan gümrükte kaldı

    Süper Lig'in 13. haftasında G.Saray, Karagümrük'e 2-1 yenildi ve zirve yarışında yara aldı. Fatih Terim'in 2. yarıdan oyundan atıldığı maçta Karagümrük'ten Roco, Galatasaray'dan Marcao kırmızı kart gördüler. İlk yarıda tempo olsa da pozisyon açısından kısırdı.

    ASLAN İLK YARIDA KAYBOLDU!


    32. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 2. yarı golle başladı. 46. dakikada santranın hemen ardından Karagümrük öne geçti.

    2'NCİ YARI GOLLE BAŞLADI


    Alparslan Erdem'in ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Ndao ağlara gönderdi: 1-0. 90+3'te Diagne ikili mücadele sırasında yerde kalınca penaltı kararı çıktı.

    UZATMADA HEYECAN FIRTINASI


    90+5'te atışı Diagne kullandı: 1-1. 90+10'da Ndao'nun pasında savunma arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu, skoru ilan etti: 2-1.
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    Haberler Spor Son iki maçını kazanan Galatasaray Karagümrük’e teslim oldu