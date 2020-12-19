Süper Lig'in 13. haftasında G.Saray, Karagümrük'e 2-1 yenildi ve zirve yarışında yara aldı. Fatih Terim'in 2. yarıdan oyundan atıldığı maçta Karagümrük'ten Roco, Galatasaray'dan Marcao kırmızı kart gördüler. İlk yarıda tempo olsa da pozisyon açısından kısırdı.
ASLAN İLK YARIDA KAYBOLDU!
32. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 2. yarı golle başladı. 46. dakikada santranın hemen ardından Karagümrük öne geçti.
2'NCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Alparslan Erdem'in ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Ndao ağlara gönderdi: 1-0. 90+3'te Diagne ikili mücadele sırasında yerde kalınca penaltı kararı çıktı.
UZATMADA HEYECAN FIRTINASI
90+5'te atışı Diagne kullandı: 1-1. 90+10'da Ndao'nun pasında savunma arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu, skoru ilan etti: 2-1.