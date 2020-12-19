Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Trabzon-Rize ve Gaziantep-F.Bahçe maçları dışında 2 karşılaşma daha var. Saat 13.30'da Göztepe- Hatay, 16.00'da ise Y.Malatya-Kasımpaşa maçları oynanacak.
DAHA İYİ DURUMDAYIZ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbolunun gelişim içinde olduğunu söyledi. Güneş, "Geçmişe göre daha iyi durumdayız. Gelişen bir ülkeyiz" dedi.
GÜREŞTE 2 BRONZ DAHA
Dünya Kupası'nda serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Ukraynalı Andriitsev'i, 86 kiloda Osman Göçen ise İspanyol Naskidaeva'yı yenerek bronz madalya kazandı.
HUGO: DERS ÇIKARACAĞIZ
Adana Demir maçında 2 gol atan Trabzonsporlu Vitor Hugo, yenilgiden ders çıkaracaklarını söyledi. Hugo, "Her geçen gün gelişiyoruz" dedi.
LJAJİC İÇİN İTALYA UMUDU
Disiplinsiz hareketleri sebebiyle Beşiktaş'ta teknik heyetin şans vermediği Ljajic'e İtalyan ekiplerinden Genoa'nn talip olduğu konuşuluyor. 3.2 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle Ljajic'i elde çıkarmak isteyen Beşiktaş yönetimi de yıldız oyuncu için teklif bekliyor.
VİDA SATIŞ LİSTESİNDE
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida satış listesinde… Coronavirüse yakalandıktan sonra formasını kaptıran Vida, önceki gün kupada Tarsus karşısında ilk 11'de forma giydi. Ancak Hırvat stoper zayıf rakipleri karşısında gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Formasını Montero'ya kaptıran Vida'nın devre arasında satışına sıcak bakıldığı öğrenildi.
5 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR
Beşiktaş yıllık 4 milyon Euro'ya yakın bir maaşı olan Vida'nın bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi. Hırvat oyuncunun adı İngiliz kulüpleri ile anılıyor.
ERSİN KALEYİ DEVRALIYOR
Kırmızı kart cezası sonrası formasını Utku Yuvakuran'a kaptıran Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, kupa maçına 11'de başlamıştı. Ersin'in yarınki Erzurum maçında da ilk 11'de olması bekleniyor.
SON 16 HEYECANI
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları dün çekildi. TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Gelişim Direktörü Rüştü Reçber'in gerçekleştirdiği kura neticesinde Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa oldu. Galatasaray, Yeni Malatya ile eşleşirken, Beşiktaş da Rize karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynananacak olan turda maçlar 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.
GUDURİC F.BAHÇE BEKO'DA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, daha önce de formasını giyen Sırp oyuncu Marko Guduric ile 2022- 2023 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını açıkladı.
BOTAŞ-HATAY: 72-64
Hurbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen maçta BOTAŞ, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 72-64 yendi. Maçın ilk yarısında Hatay 37-34 öndeydi.
FORMULA'DA SÜRPRİZ SATIŞ
IMEOS şirketi, Formula 1'de son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes'in üçte bir hissesini satın aldı. Toto Wolff, takım direktörü ve üst yönetici görevlerini 3 yıl daha sürdürecek.
JUAN JESUS'TA SONA DOĞRU
Fenerbahçe'de savunmanın göbeğinde yaşanan sıkıntılar takımın canını yakarken yönetim ve teknik ekip en kısa yoldan çözüme ulaşmayı hedefliyor. Sarı- Lacivertli kurmaylar yaz transfer döneminde de gündeme gelen Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için temaslarda bulunmuştu. 2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için Roma bonservis talep etmemeyi kabul etti. Bu arada stoper adayları için de temaslar devam ediyor. Erol Bulut, Jesus için onay vermesi durumunda ocak ayında imzalar atılacak. Erol Bulut'un stoper adaylarını değerlendirmeye devam ettiği ve yönetime birkaç gün içinde kararını bildireceği öğrenildi.
KALE OYTUN'A EMANET
Fenerbahçe'de Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan'ın görev alması bekleniyor. Kupara kırmızı gören Altay cezalı. Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve henüz tam olarak hazır olmayan Harun Tekin ise tamo lorak hazır değil.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Fenerbahçe, dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile hazırlıklarını tamamladı. Sonrasında özel uçatla Gaziantep'e gidildi.
OZAN&PELKAS KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu G.Antep maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas bugün kart görürlerse Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düşecekler.
FENERBAHÇE KRİTİK VİRAJDA
Geçtiğimiz hafta evinde Malatya'ya karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, bugün 19.00'da zorlu Gaziantep deplasmanında ter dökecek. Fenerbahçe 7 eksikle 3 puan için mücadele verecek.