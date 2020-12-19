Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    gördü çılgına döndü! "Sen bekçi bile olamazsın"

    Karagümrük maçının bir pozisyona itiraz eden , hakem tarafından kırımızı kartla cezalandırıldı. Terim, sonrası çıldırdı. için çok sert ifadeler kullandı. İşte Terim’in sözlerinin detayları.

    Sen bekçi bile olamazsın

    Karagümrük maçının ikinci yarısında bir pozisyona itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem tarafından kırımızı kartla cezalandırıldı. Terim, kırmızı kart sonrası çıldırdı. Hakem Musatfa Öğretmenoğlu için çok sert ifadeler kullandı. İşte Terim'in sözleri:

    GİT ANLAT TERİM'İ ATTIM DİYE


    "Sen nasıl hakemsin Mustafa Öğretmenoğlu! Ne hakemliği ne de futbolu biliyorsun. Sen bekçi bile olamazsın. Eyyamcı git akşam anlat evinde Fatih Terim'i attım diye yazıklar olsun"

    TERİM'E AĞIR FATURA ÇIKABİLİR


    Gördüğü kırmızı kart sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Fatih Terim'in PFDK tarafından ağır bir ceza ile karşılaşma ihtimali de ortaya çıktı.

    BU SEZON BİR İLK!


    Karagümrük maçının ilk yarısında isabetli şut atamayan Cimbom, bu sezon bu konuda bir ilki yaşadı.

    SARACCHİ 11'E GERİ DÖNDÜ


    Sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma giyemeyen G.Saraylı Saracchi, Karagümrük maçı ile formasına kavuştu.

    ASLAN FRENE BASTI


    Ligde geride kalan 3 maçta ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken Galatasaray, Karagümrük maçında frene bastı. Kayseri, Rizespor ve Hatay maçlarında rakip kaleyi abluka altına alan ve maç başına ortalama 20 şut atan Cimbom dün ise bu sayının çok uzağında kaldı. Maç boyunca rakip kaleye 8 şut atan Aslan, sadece 1 kez çerçeveyi bulabildi. Bu şut da penaltıdan geldi.

    OYNADIĞI MAÇ 29 KAÇIRDIĞI MAÇ 29


    Sakatlığını tam olarak atlatamayan Galatasaraylı Radamel Falcao, Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-Kırmızılı forma ile 1.5 sezonda 29 maça çıkan Kolombiyalı golcünün, sakatlığı yüzünden kaçırdığı maçların sayısı da dün itibarıyla 29'a ulaştı.

    EMRE: TELAFİ EDECEĞİZ


    Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, Karagümrük maçındaki sonuç nedeniyle taraftardan özür diledi. "Bu yenilgiyi telafi edeceğiz" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fatih Terim kırmızı kart gördü çılgına döndü! "Sen bekçi bile olamazsın"