GİT ANLAT TERİM'İ ATTIM DİYE



"Sen nasıl hakemsin Mustafa Öğretmenoğlu! Ne hakemliği ne de futbolu biliyorsun. Sen bekçi bile olamazsın. Eyyamcı git akşam anlat evinde Fatih Terim'i attım diye yazıklar olsun"