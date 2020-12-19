Karagümrük maçının ikinci yarısında bir pozisyona itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem tarafından kırımızı kartla cezalandırıldı. Terim, kırmızı kart sonrası çıldırdı. Hakem Musatfa Öğretmenoğlu için çok sert ifadeler kullandı. İşte Terim'in sözleri:
GİT ANLAT TERİM'İ ATTIM DİYE
"Sen nasıl hakemsin Mustafa Öğretmenoğlu! Ne hakemliği ne de futbolu biliyorsun. Sen bekçi bile olamazsın. Eyyamcı git akşam anlat evinde Fatih Terim'i attım diye yazıklar olsun"
TERİM'E AĞIR FATURA ÇIKABİLİR
Gördüğü kırmızı kart sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Fatih Terim'in PFDK tarafından ağır bir ceza ile karşılaşma ihtimali de ortaya çıktı.
BU SEZON BİR İLK!
Karagümrük maçının ilk yarısında isabetli şut atamayan Cimbom, bu sezon bu konuda bir ilki yaşadı.
SARACCHİ 11'E GERİ DÖNDÜ
Sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma giyemeyen G.Saraylı Saracchi, Karagümrük maçı ile formasına kavuştu.
ASLAN FRENE BASTI
Ligde geride kalan 3 maçta ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken Galatasaray, Karagümrük maçında frene bastı. Kayseri, Rizespor ve Hatay maçlarında rakip kaleyi abluka altına alan ve maç başına ortalama 20 şut atan Cimbom dün ise bu sayının çok uzağında kaldı. Maç boyunca rakip kaleye 8 şut atan Aslan, sadece 1 kez çerçeveyi bulabildi. Bu şut da penaltıdan geldi.
OYNADIĞI MAÇ 29 KAÇIRDIĞI MAÇ 29
Sakatlığını tam olarak atlatamayan Galatasaraylı Radamel Falcao, Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-Kırmızılı forma ile 1.5 sezonda 29 maça çıkan Kolombiyalı golcünün, sakatlığı yüzünden kaçırdığı maçların sayısı da dün itibarıyla 29'a ulaştı.
EMRE: TELAFİ EDECEĞİZ
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, Karagümrük maçındaki sonuç nedeniyle taraftardan özür diledi. "Bu yenilgiyi telafi edeceğiz" dedi.