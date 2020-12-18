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    • Spor
    • 18.12.2020 Gazete
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    iddiası!

    Fenebahçe i iddiası. markt’ın haberine göre son olarak ’da Palmeiras’ta forma giyen ve kasım ayı sonunda takımından ayrılan Ramires ile ’nin yakından ilgilendiği belirtildi. 2010-2016 yılları arasında ’de forma giyen ardından ise Çin’e transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019’da ülkesi Brezilya’ya dönmüştü. Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ramires’in adı kısa bir süre önce bir başka Türk ekibi ile de anılmıştı.

    Ramires iddiası!

    Fenebahçe i iddiası. markt'ın haberine göre son olarak 'da Palmeiras'ta forma giyen ve kasım ayı sonunda takımından ayrılan Ramires ile 'nin yakından ilgilendiği belirtildi. 2010-2016 yılları arasında 'de forma giyen ardından ise Çin'e transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019'da ülkesi Brezilya'ya dönmüştü. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ramires'in adı kısa bir süre önce bir başka Türk ekibi ile de anılmıştı.

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