Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Emre Belözoğlu, adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'le İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.
Televizyon programcısı Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı görüşmede transfer için ilk adımların atıldığı öne sürüldü.
Belözoğlu'nun Mesut'un şartları ile ilgili bilgi aldığı belirtilirken, tarafların tekrar buluşmak için sözleştiği iddia edildi.
Başarılı orta saha oyuncusunun menajeri de Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrularken, bu haberler Fenerbahçe taraftarında büyük bir heyecana yol açtı.
Taraftarlar da yaşanan gelişmeler üzerine Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
Öte yandan Alman basını ise Arsenal'de kadro dışı kalan ve İngiliz kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna Amerika'dan ciddi teklifler olsa da Mesut Özil için en güçlü ihtimalin Fenerbahçe olduğunu yazdı.