Eczacıbaşı 3-1 kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

F.BAHÇE BEKO FENA ÇARPILDI



THY Avrupa Ligi'nde bu sezon beklenenin çok altında kalan Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında Zalgiris'e 99-62 yenildi. Maça fırtına gibi başlayan Kaunas ilk periyodu 24-7 devreyi de 51-31 önde kapatmayı başardı. Maçın 3. periyodunda rakibinin direncini bir türlü kıramayan Kanarya bu periyodu da 83-47 geride kapattı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Kaunas zorlu karşılaşmayı 99-62 galip bitirdi.