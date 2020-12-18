Eczacıbaşı 3-1 kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı 3-1 yendi. Konuk takım Eczacıbaşı karşılaşmanın setlerini 18-25, 19-25, 25- 22, 13-25 önde tamamladı.
ASLAN SOPRON'A YENİLDİ
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Macaristan'ın Sopron Basket takımına 70-58 yenildi.Sarı-Kırmızılılar maçın ilk yarısını da 38-25 geride kapattı.
ERYILMAZ'DAN BRONZ
Serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, Dünya Kupası'nda Belarusu rakibi Azamat Nurykauk'u 7-2'lik skorla yenerek bronz madalya kazandı.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KARAGÜMRÜK
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, 19.00'da Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Ligde son 2 maçı kazanan Galatasaray, galibiyet serisini 3'e çıkartmak istiyor.
CİMBOM'UN KOZU SAVUNMASI!
Galatasaray, bugün oynanacak Karagümrük maçı öncesinde ligin en az gol yiyen 2 takımından biri oldu. Çıktığı 11 maçta kalesinde 7 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 12 müsabakada aynı sayıda gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor ile savunmada en iyi takım olarak dikkati çekti.
GALATASARAY'DA SARI ALARM
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Belhanda, Marcao ve Luyindama, bugün oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görmeleri durumunda Göztepe'ye karşı forma giyemeyecekler. Dört oyuncu da gereksiz kart görme konusunda uyarıldılar.
ANADOLU EFES MİLANO'YA KENDİ EVİNDE TESLİM OLDU
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes Sinan Erdem'de konuk ettiği Olimpia Milano'ya 72-69 yenildi. Maçın ilk periyodu 20-20 berabere biterken devreyi Milano 46-31 önde bitirdi. 3. periyot 52-52 geçildi. 4. periyot sonunda Milano A.Efes'i 72-69'la geçti.
F.BAHÇE BEKO FENA ÇARPILDI
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon beklenenin çok altında kalan Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında Zalgiris'e 99-62 yenildi. Maça fırtına gibi başlayan Kaunas ilk periyodu 24-7 devreyi de 51-31 önde kapatmayı başardı. Maçın 3. periyodunda rakibinin direncini bir türlü kıramayan Kanarya bu periyodu da 83-47 geride kapattı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Kaunas zorlu karşılaşmayı 99-62 galip bitirdi.
BAŞAKŞEHİR'DEN TURGUTLU'YA BOMBARDIMAN
Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Turgutluspor'u 7-0 yenerek Son 16 Turu'na kaldı. Baştan sona üstün oynayan Turuncu- Lacivertli takımın gollerini Aleksic, Demba Ba, Kerim Frei, Chadli ve Gulbrandsen (3) attı.
KONYASPOR A.ORDU'YU RAHAT GEÇTİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Son 16 Turu'na kaldı. Konyaspor Enis'le 1-0 yenik duruma düştüğü maçı Ahmet, Ömer Ali ve Milosevic'in golleriyle 3-1 kazandı. Diğer sonuçlar şöyle: G.Birliği- Tuzla: 0-2, Antalya-Bolu: 1-0, Sivas, Giresun: 1-0.
KARAGÜMRÜK'TE SABO'YA 4 MAÇ OYNAMAMA CEZASI
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrüklü oyuncu Erik Sabo'ya 4 maç men cezası verdi. Kurul açıklamasında Karagümrük'ün Hatayspor'la oynadığı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Sabo'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası aldığı belirtildi. Sabo'nun çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir karşılaşmada ceza çekeceği ve toplam cezasının 4 resmi maç olacağı aktarıldı.
YASEMİN ADAR'A BAÜN'DEN BÜYÜK JEST
Sırbistan'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, 76 kiloda gümüş madalya kazandı. Balıkesir Üniversitesi mezunu olan Yasemin Adar'ın ismi elde ettiği başarılardan sonra mezun olduğu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'ndeki spor salonuna verildi.
İKİ KUPAYI DA İSTİYORUZ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezonu çifte kupayla kapamak istediklerini söyledi. Belözoğlu, "Saha içinde ve dışında elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Tüm takım olarak hedeflerimize kilitlendik" dedi.
ABOUBAKAR'A MARSİLYA TALİP
Beşiktaş'ın formda golcüsü Aboubakar, Marsilya'nın radarına girdi. Fransız ekibinin Kamerunlu için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah- Beyazlılar ise golcü oyuncunun satışına astronomik bir rakam olmadığı takdirde soğuk bakıyor.
OZAN TUFAN'A ALMAN KANCASI
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in talip olduğu öne sürüldü. Cristoph Daum'un oğlu olan Leverkusen'in şef analisti Marcel'in Ozan ile ilgili verdiği rapor sonrası Alman ekibinin, 25 yaşındaki futbolcu için devre arasında nabız yoklamaya hazırlandığı konuşuluyor.
ASLAN'DAN GÖKCAN HAMLESİ
Galatasaray'da yerli harekatı sürüyor. Aytaç Kara, Salih Uçan, Mehmet Özcan gibi isimlerle yakından ilgilenen Cimbom, Tuzlaspor'un orta saha oyuncusu Gökcan Kaya için de kolları sıvadı. Bu sezon 1. Lig'de Tuzlaspor forması ile başarılı performanslara imza atan 25 yaşındaki futbolcu için yönetimin devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.