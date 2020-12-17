Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku. Alman basını, geçen sezon alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Kruse'nin FIFA'da Sarı-Lacivertliler'e karşı açtığı tazminat davasını kazandığını yazdı.

Buna göre Alman futbolcuya tam 7.5 milyon Euro tazminat ödeneceği duyruldu. Yıl sonuna kadar bu karara itiraz etme şansı bulunan Fenerbahçe'nin bu hakkını kullanacağı öğrenildi.

İTİRAZ HAZIRLIKLARI BAŞLADI



Fenerbahçe'de Max Kruse lehine çıkan tazminat kararı sonrası itiraz hazırlıklarının başladığı öğrenildi. Ancak FIFA'nın alacaklarla ilgili konularda oyuncudan yana taraf olması Sarı-Lacivertliler'in bu konuda işini bir hayli zora sokuyor.