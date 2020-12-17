Cimbom’da corona şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Cimbom'da büyük şok! Galatasaray, 2 futbolcusunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sonuçları pozitif çıkan futbolcuların tedavi protokolü ve karantina süreçlerinin başlandığı belirtildi. Beklenmeyen bu gelişme zorlu maçlar öncesinde teknik heyetin moralini bozdu.
SARRACHİ TAKIMLA ÇALIŞTI
Aslan, Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Darıca G.Birliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Sarrachi takımla çalıştı.
RYAN BABEL'E MARSİLYA'DAN TEKLİF VAR
Babel'e yakın takip. Bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor.
FALCAO GÜN SAYIYOR
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Falcao'nun Inter Miami'den kulübe gelecek resmi teklifi beklediği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcunun Sarı- Kırmızılı kulüpten ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü.
KARAGÜMRÜK MAÇI KOLAY GEÇMEYECEK
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Taylan Antalyalı Kasımpaşa maçının kolay geçmeyeceğini söyleyerek, "İşi sıkı tutmamız şart" dedi.
FATİH KARAGÜMRÜK'TEN EMRE ÇOLAK SÜRPRİZİ
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Emre Çolak'ın transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da duyurdu.
ANADOLU EFES&F.BAHÇE AVRUPA SINAVINDA
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, bugün İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Litvanya'da Zalgiris ile saat TSİ 21.00'de karşılaşacak.
YASİN ÖZTEKİN&GOİANO CORONAVİRÜSÜ YENDİ
Sivasspor'un 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Yasin Öztekin ve Goiano, coronavirüsü atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Öztekin, sosyal medya hesabından testinin negatife döndüğü haberini açıkladı.
BEŞİKTAŞ-ERZURUM MAÇI UMUT MELER'İN
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Pazar günü Beşiktaş ile BB Erzurumspor arasındaki karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in görev yapacağı duyuruldu.
DOĞRU KULLANILIRSA VAR'I DESTEKLİYORUZ
Sergen Yalçın'ın "VAR kaldırılsın" çıkışına Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan yorum geldi. Kocadağ, "Doğru kullanılırsa VAR'ı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
KUPADA TUR İÇİN SON BİLETLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak 5 maçla son bulacak. Beşiktaş saat 21.00'de Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Başakşehir ise 18.45'te Turgutluspor'u konuk edecek.
GAZİANTEP TUR BİLETİNİ 3 GOLLE ALDI
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında Kocaelispor'u 3-2 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Maçta Gaziantep'e turu getiren golleri Kozulj, Mirallas ve Maxim kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Bahattin Köse ve Cerem Talha'dan geldi.
WEST BROMWİCH ALBİON'DA SLAVEN BİLİC DÖNEMİ BİTTİ
Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da teknik direktör Slaven Bilic ile yollar ayrıldı. Daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, bu sezon takımının başında 13 maçta 7 puan toplamıştı.
NİLÜFER BELEDİYE ÇAN GENÇLİK'İ DEVİRDİ
Voleybolda Misli. com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti. Kuzeyboru ise İlbank'ı 3-0 yendi. Erkekler Voleybol Ligi'ndeki maçta İnegöl sahasında Solhan'ı 3-0'la geçti.
YUSUF YAZICI'NIN GOL ATTIĞI MAÇTA LİLLE, DİJON'U YIKTI
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Dijon'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Milli futbolcumuz Yusuf, Lille'in ilk golünü attı. Bu golde asisti yapan isim ise bir başka milli oyuncu Zeki Çelik oldu.
BEŞİKTAŞ-TARSUS MAÇI A SPOR EKRANLARINDA
Beşiktaş, kupanın 5. turunda bugün 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kupanın iddialı takımı Başakşehir ise 19.00'da Turgutlu'yu ağırlayacak.