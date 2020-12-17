Cimbom’da corona şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

RYAN BABEL'E MARSİLYA'DAN TEKLİF VAR



Babel'e yakın takip. Bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor.