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    • Spor
    • 15.12.2020 15:07
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    • 15.12.2020 15:07
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    ZTK CANLI | - spor A Spor canlı izle

    5. turunda Karadeniz temsilcisi , evinde 'i konuk ediyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 15.00'te çaldı. A Spor'da canlı yayınlanan karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz...

    ZTK CANLI | Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

    'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında ile spor kozlarını paylaşıyor.

    Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

    RİZESPOR 11'İ: Tarık, Onur, Selim, Talbi, Alberk, Yasin, Jovancic, Tunay, Samudio, Mithat, Kemal

    ESKİŞEHİRSPOR11'İ: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt, Erdal, Tolga, Furkan B., Furgan P., Onur, Alimi, Sholaja

    ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı saat 15.00'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    15 Aralık Salı:
    17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

    18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

    21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

    16 Aralık Çarşamba:
    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

    18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

    21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

    17 Aralık Perşembe:
    13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

    13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

    15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

    17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

    18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

    21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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