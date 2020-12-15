



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ev sahibi takımda Olcay, defansın hatası ile kaptığı topu ceza sahası dışına kadar taşıyarak pas bekleyen Topalli'ye attı. Topalli ise bekletmeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan isim oldu. 1-0



27. dakikada Yeni Malatyaspor 'da kaleyi karşıdan gören Topalli'nin sert vuruşunda kaleci çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.