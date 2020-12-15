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    • 15.12.2020 21:25
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    miz 'nda finale çıktı

    te 'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadınlarda 76 kiloda yarışan  finale yükseldi. Yarın, 4 kadın güreşçi madalya mücadelesi gösterecek.

    AA
    Milli güreşçimiz Dünya Kupası'nda finalde

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın dördüncü gününde kadınlar 57, 59, 65, 68 ve 76 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.

    Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ve Fransız Pauline Denise Lecarpentier'i eleyerek yarı finale yükseldi. Bu turda Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe'yi 2-1 yenen milli güreşçi, finalde yarın Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya mücadelesi verecek.

    Yarı finale kadar çıkmasına rağmen bu turda rakiplerine mağlup olan milli güreşçilerden 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Elif Yanık ve 65 kiloda Aslı Demir ise yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

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    Haberler Spor Milli güreşçimiz Yasemin Adar Dünya Kupası'nda finale çıktı