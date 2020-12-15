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    • 15.12.2020 23:11
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    , Kupası'nda son 16'ya kaldı | Galatasaray 1-0 GOLÜ İZLE

    Kupası 5. tur maçında , sahasında 3. Lig ekiplerinden 'ni ağırladı. Sekidika'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan Galatasaray, 44. dakikada ile öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında herhangi bir gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı ve Galatasaray, Ziraat 'nda adını son 16'ya yazdırdı. Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçında atılan tek golü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    GOL | Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3 Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.



    43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sekidika, Mahmuthan Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ile kaleci Gürkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.



    Karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırdı.

    BARTUĞ ELMAZ'IN ŞANSSIZLIĞI
    Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın oyunun son dakikalarında maça girebilmesi için süre yetmedi.

    İlk kez sarı-kırmızılı ekibin resmi maçında kadroya giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın uzatma bölümünde değişiklik için kenara geldi. Ancak değişiklik yapılamadan hakem maçı sonlandırdı.

    Kariyerinde ilk kez A takımda maça çıkma şansı yakalayan Bartuğ, sürenin yetmemesi üzerine bunu gerçekleştiremedi.



    GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

    GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz

    DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi



    KUPADA EN ÇOK MUTLU SONA ULAŞAN TAKIM GALATASARAY
    Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.

    Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.

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