Galatasaray'a Javier Matias Pastore iddiası. Sarı-Kırmızılılar transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yabancı basın hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız Pastore'yi gündemine aldığını öne sürdü. Roma'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.