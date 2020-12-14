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    • Spor
    • 14.12.2020 Gazete
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    Arjantinli için devler karşı karşıya! bombası

    'a iddiası. Sarı-Kırmızılılar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yabancı basın hem Galatasaray, hem de ’nin Arjantinli yıldız Pastore’yi gündemine aldığını öne sürdü. ’da oynayan 31 yaşındaki oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.

    Pastore bombası

    Galatasaray'a Javier Matias Pastore iddiası. Sarı-Kırmızılılar transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yabancı basın hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız Pastore'yi gündemine aldığını öne sürdü. Roma'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

    KALÇA AMELİYATI GEÇİRDİ


    Pastore geçirdiği kalça ameliyatı sonrasında bu sezon Roma'da hiç forma giyemedi. Pastore'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında.

    ÖNCELİK KİRALAMA TEKLİFİ


    Geçtiğimiz sezon 15 maça çıkan ve 1 asist üreten Pastore'nin sözleşmesi 2023 Haziran ayında bitecek. Bu oyuncu için önce kiralama teklifi yapılması bekleniyor.
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    Haberler Spor Arjantinli için devler karşı karşıya! Javier Matias Pastore bombası