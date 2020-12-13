Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.12.2020 21:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2020 21:44
    ABONE OL

    Son dakika: 'da şoku! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi... Kulübü, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "B sabah () yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    DHA
    Galatasaray'da koronavirüs şoku!

    Kulübü, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs şoku! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı