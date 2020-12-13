Ligde iki maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ÇAYKUR RiZE 90+2'DE GÜLDÜ



Süper Lig'de zevkli ve çekişmeli geçen maçta Rizespor, Göztepe'yi 3-2 yendi. Boldrin ve Michalak ile iki farklı öne geçen Rize'ye Göztepe Yalçın ve Napoleoni ile cevap verdi. 90+2'de Boldrin'in penaltısını İrfan Can kurtardı. Dönen topu Skoda tamamladı.

GOL DÜELLOSUNU ANKARAGÜCÜ KAZANDI

Ankaragücü, Konya'yı 4-3 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. A.Gücü'nün gollerini Lobjanidze, Borven. Paintsil ve Emre (pen) attı. Konya'nın golleri ise Uğur (pen), Milosevic ve Skubic attı.