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    • Spor
    • 13.12.2020 Gazete
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    Ligde iki maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de bugün Alanya-Beşiktaş maçı dışında iki karşılaşma daha var. Saat 13.30’da Erzurumspor-Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. 19.00’da ise ile FK karşılaşacak.

    Ligde iki maç daha var

    Süper Lig'de bugün Alanya-Beşiktaş maçı dışında iki karşılaşma daha var. Saat 13.30'da Erzurumspor-Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 19.00'da ise Başakşehir ile Gaziantep FK karşılaşacak.

    ASLAN FİLEDE SET VERMEDİ


    Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Solhanspor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 25-10, 25-22, 25-14 şeklinde sona erdi

    KARANTİNA 10 GÜN OLSUN


    Süper Lig kulüpleri coronavirüs karantina süresininin 14 günden 10 güne düşmesini bekliyor. TFF, Avrupa'daki örnekleri göstererek bu konuda Bilim Kurulu'na başvurdu.

    ASLAN'IN YERİ ASLANTEPE'DİR


    Galatasaray'ın eksi yıldızı Gomis, hakkında çıkan Trabzonspor iddialarını yalanladı. Yıldız oyuncu bu iddialar üzerine, "Saçmalama! Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" ifadelerini kullandı.

    ŞENER'E TAKIM ARANIYOR


    Takımda süre almakta zorlanan Şener Özbayraklı, kendisine Süper Lig'de takım arıyor.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR


    Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynayacağı Darıca GB maçı hazırlıklarına dün devam etti. Takım, taktik çalıştı.

    TİMSAH SERİYE BAĞLADI


    TFF 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor 10 kişi kaldığı maçta sahasında Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Yeşil-Beyazlılar'a maçta galibiyeti getiren golleri Batuhan Kör (2) ve Çağatay Yılmaz kaydetti.

    ARSENE WENGER'DEN MESUT'A BÜYÜK DESTEK


    Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger, takımdan gönderilmesi gündemde olan Mesut Özil'e destek verdi. Wenger, "Yaratıcı özellikleri olan ama savunma yönü zayıf. Mesut'un zayıf yönlerini kapatacak oyunular belirleyip takım onun etrafında kurulmalı" dedi.

    FENERBAHÇE BEKO KARŞIYAKA'YA YENİLDİ


    ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 83-79 yendi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Beşiktaş: 76-86,
    Afyon Bld-G. Saray: 97-80.

    SİVAS'A UĞUR MÜJDESİ


    Demir Grup Sivasspor'da defans oyuncusu Uğur Çiftçi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi negatif çıkan savunma oyuncusu, dün takımla beraber çalıştı.

    HATAY GÜMRÜKTEN GEÇTİ


    Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Karagümrük'ü 3-1 yendi. 11'de Selim Ilgaz ceza alanına gerer girmez uzak direk dibine vurdu: 1-0. 65'te Jimmy Durmaz yakın direk dibine ysert vurdu: 1-1. 75'te sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza'nın, uzak direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 83'te kaleci ile karşı karşıya kalan Diouf topu Boupendza'ya verdi. Boupendza da boş kaleye vurdu: 3-1

    ÇAYKUR RiZE 90+2'DE GÜLDÜ


    Süper Lig'de zevkli ve çekişmeli geçen maçta Rizespor, Göztepe'yi 3-2 yendi. Boldrin ve Michalak ile iki farklı öne geçen Rize'ye Göztepe Yalçın ve Napoleoni ile cevap verdi. 90+2'de Boldrin'in penaltısını İrfan Can kurtardı. Dönen topu Skoda tamamladı.

    GOL DÜELLOSUNU ANKARAGÜCÜ KAZANDI
    Ankaragücü, Konya'yı 4-3 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. A.Gücü'nün gollerini Lobjanidze, Borven. Paintsil ve Emre (pen) attı. Konya'nın golleri ise Uğur (pen), Milosevic ve Skubic attı.
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    Haberler Spor Ligde iki maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)