Ligde iki maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Alanya-Beşiktaş maçı dışında iki karşılaşma daha var. Saat 13.30'da Erzurumspor-Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 19.00'da ise Başakşehir ile Gaziantep FK karşılaşacak.
ASLAN FİLEDE SET VERMEDİ
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Solhanspor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 25-10, 25-22, 25-14 şeklinde sona erdi
KARANTİNA 10 GÜN OLSUN
Süper Lig kulüpleri coronavirüs karantina süresininin 14 günden 10 güne düşmesini bekliyor. TFF, Avrupa'daki örnekleri göstererek bu konuda Bilim Kurulu'na başvurdu.
ASLAN'IN YERİ ASLANTEPE'DİR
Galatasaray'ın eksi yıldızı Gomis, hakkında çıkan Trabzonspor iddialarını yalanladı. Yıldız oyuncu bu iddialar üzerine, "Saçmalama! Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" ifadelerini kullandı.
ŞENER'E TAKIM ARANIYOR
Takımda süre almakta zorlanan Şener Özbayraklı, kendisine Süper Lig'de takım arıyor.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynayacağı Darıca GB maçı hazırlıklarına dün devam etti. Takım, taktik çalıştı.
TİMSAH SERİYE BAĞLADI
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor 10 kişi kaldığı maçta sahasında Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Yeşil-Beyazlılar'a maçta galibiyeti getiren golleri Batuhan Kör (2) ve Çağatay Yılmaz kaydetti.
ARSENE WENGER'DEN MESUT'A BÜYÜK DESTEK
Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger, takımdan gönderilmesi gündemde olan Mesut Özil'e destek verdi. Wenger, "Yaratıcı özellikleri olan ama savunma yönü zayıf. Mesut'un zayıf yönlerini kapatacak oyunular belirleyip takım onun etrafında kurulmalı" dedi.
FENERBAHÇE BEKO KARŞIYAKA'YA YENİLDİ
ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 83-79 yendi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Beşiktaş: 76-86,
Afyon Bld-G. Saray: 97-80.
SİVAS'A UĞUR MÜJDESİ
Demir Grup Sivasspor'da defans oyuncusu Uğur Çiftçi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi negatif çıkan savunma oyuncusu, dün takımla beraber çalıştı.
HATAY GÜMRÜKTEN GEÇTİ
Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Karagümrük'ü 3-1 yendi. 11'de Selim Ilgaz ceza alanına gerer girmez uzak direk dibine vurdu: 1-0. 65'te Jimmy Durmaz yakın direk dibine ysert vurdu: 1-1. 75'te sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza'nın, uzak direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 83'te kaleci ile karşı karşıya kalan Diouf topu Boupendza'ya verdi. Boupendza da boş kaleye vurdu: 3-1
ÇAYKUR RiZE 90+2'DE GÜLDÜ
Süper Lig'de zevkli ve çekişmeli geçen maçta Rizespor, Göztepe'yi 3-2 yendi. Boldrin ve Michalak ile iki farklı öne geçen Rize'ye Göztepe Yalçın ve Napoleoni ile cevap verdi. 90+2'de Boldrin'in penaltısını İrfan Can kurtardı. Dönen topu Skoda tamamladı.
GOL DÜELLOSUNU ANKARAGÜCÜ KAZANDI
Ankaragücü, Konya'yı 4-3 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. A.Gücü'nün gollerini Lobjanidze, Borven. Paintsil ve Emre (pen) attı. Konya'nın golleri ise Uğur (pen), Milosevic ve Skubic attı.