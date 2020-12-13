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    • 13.12.2020 13:55
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    izin verdi! 'da flaş ayrılık

    'ın başarılı stoperi Luyindama ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında yer alan iddiaya göre 'in Luyindama'nın bazı hareketlerinden rahatsız olduğu ve satışına onay verdiği iddia edildi. Bu doğrultuda çalışma yürüten yönetimin, Everton'dan gelen teklifi kabul edeceği ve Luyindama'nın devre arasında ayrılışına izin verileceği belirtildi.

    Fatih Terim izin verdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

    Süper Lig'de ilk 11 hafta itibarıyla zirve yarışının iddialı takımlarından olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında takıma takviye yaparak formunu sürdürmek istiyor.
    Fatih Terim izin verdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

    Sarı-kırmızılı takımda orta saha, forvet ve defans bölgelerine transfer yapılması beklenirken, çalışmaların da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdüğü ifade ediliyor.
    Fatih Terim izin verdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

    Öte yandan Galatasaray'da, devre arasında takımdan ayrılması muhtemel isimler de var. Bunlardan biri de sarı-kırmızılıların ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Luyindama...
    Fatih Terim izin verdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

    Kongolu defans oyuncusuyla alakalı Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Africa Top Sports'ta yer alan habere göre Luyindama ocak ayında takımdan ayrılacak.
    Fatih Terim izin verdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

    Haberde oyuncunun ayrılmasına ilişkin nedenler arasında, teknik direktör Terim'in hoşuna gitmeyen davranışları olduğu kaydedildi.
    Fatih Terim izin verdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

    Tecrübeli teknik adamın, birkaç haftadır defansın göbeğinde Marcao-Donk ikilisini oynatıyor olması öne çıkarılırken, oyuncunun geçtiğimiz eylül ayında idmana geç kalmasından dolayı yedek bırakıldığı hatırlatıldı.
    Fatih Terim izin verdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

    Haberin detayında 26 yaşındaki Luyindama ile ilgili, "Artık Terim'in planları arasında yok. Yerel medyaya göre Everton, oyuncu için 15 milyon euro'luk teklif sunacak" denildi.
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    Haberler Spor Fatih Terim izin verdi! Galatasaray'da flaş ayrılık