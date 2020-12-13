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    • 13.12.2020 13:17
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    li 'tan özür paylaşımı

    'nin evinde Yeni Malatya'a yenildiği maç sonunda gülerken kameralara yakalanan , yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli camiadan özür diledi.

    İHA
    Fenerbahçe'nin yıldızından özür paylaşımı

    li futbolcu , dün alınan Yeni Malatya yenilgisi sonrası kameralara yansıyan gülümsemesiyle alakalı, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü" diye konuştu.

    Fenerbahçe'nin dün aldığı Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kameralara sarı-lacivertli futbolcu Filip Novak'ın gülümsemesi yansımış ve buna Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermişti. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Novak, dün akşam kaybettikleri bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandığını ifade ederek, "Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız" dedi.

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