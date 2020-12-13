Fenerbahçe'nin Erol Bulut yönetimindeki futbolu "Error (hata)" veriyor... Bulut, hafta içerisinde takımın sistemi olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir şekilde inkar ederken dün Yeni Malatya karşısında oynanan futbol ve alınan sonuç eleştirilerin haklılığını gözler önüne serdi.
ORGANİZE BİR GÖRÜNTÜ VEREMEDİ
Sezon başından bu yana organize bir görüntü veremeyen Fener'in sistemsiz futbolu dün iflas etti. Sarı-Lacivertliler, sahasında Yeni Malatyaspor'a farklı yenilerek taraftarını kahretti.
BULUT'UN TAHTI SALLANIYOR!
Beklenen sonuçları alamadığı gibi istenilen futbolu da takımına oynatamanay Erol Bulut'un, Fener'deki geleceği de tartışmaya açıldı. Birçok taraftar Bulut'u istifaya çağırdı.
KADIKÖY'DE TARİHİ TERSTEN YAZDILAR!
Fenerbahçe'nin iç sahadaki en kötü serisine imza attı... Sarı-Lacivertliler, Konyaspor ve Beşiktaş'ın ardından dün de evinde Yeni Malatya'ya farklı kaybetti. Böylelilkle tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3. yenilgisinin aldı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
FENERBAHÇE'NİN HAVASI KAÇTI
Yeni Malatya maçında kalesinde 2 kafa golü gören Fenerbahçe, bu sezon toplamda 6 kez hava toplarından gol yedi. Bu sezon hava toplarında bir türlü beklediği istikrarı yakalayamayan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de en fazla kafa golü yinen takım.
SORUMLULUK HEPİMİZİN
Fenerbahçe'de Yeni Malatya maçının ardından eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Erol Bulut, alınan yenilgiden tüm takımın sorumlu oluduğunu söyledi. Bulut şunları söyledi: "Konuşacağımız hiçbir şey yok. Maçtan önce rakibin uzun toplarla geleceğini ve düşen topların önemli olacağını söylemiştim. Maalesef bunların hiçbirini kazanamadık. Evimizdeki son üç maçımızda mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu kendi aramızda çözebilecek kadar dürüst olmamız lazım"
TISSERAND'A TEPKİ YAĞDI!
Marcel Tisserand, F.Bahçe'nin Malatya ile oynadığı maçtaki futbolu ile tepki çekti. Basit bir penaltıya sebebiyet veren Kongolu, çok sayıda pozisyon ve zamanlama hatalarına imza attı.
EROL BULUT'TAN JOSE SOSA'YA KESİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son haftalarda bekleneni veremeyen Jose Sosa'yı dün kulübeye çekti. Bulut, dün Sosa'yı 46. dakidada hamle oyuncusu olarak sahaya sürdü.