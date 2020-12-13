SORUMLULUK HEPİMİZİN



Fenerbahçe'de Yeni Malatya maçının ardından eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Erol Bulut, alınan yenilgiden tüm takımın sorumlu oluduğunu söyledi. Bulut şunları söyledi: "Konuşacağımız hiçbir şey yok. Maçtan önce rakibin uzun toplarla geleceğini ve düşen topların önemli olacağını söylemiştim. Maalesef bunların hiçbirini kazanamadık. Evimizdeki son üç maçımızda mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu kendi aramızda çözebilecek kadar dürüst olmamız lazım"