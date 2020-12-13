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    • Spor
    • 13.12.2020 Gazete
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    ’dan 3 yedi! Tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 kez kaybetti

    'in 12. haftasında sahasında Yeni spor'u konuk etti. Karşılaşma 3-0 Malatyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.Sarı-lacivertliler, bu sezon ve maçlarının ardından evinde üst üste 3 maçta yenilerek tarihte ilk kez bunu gördü.

    Rezalet

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Malatyaspor'a evinde farklı yenildi: 0-3. 9. dakikada Tisserand Tetteh'i ceza sahasında indirdi. Penaltıyı Adem Büyük kullandı: 0-1. 19'da Tetteh'in penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda, Altay iki hamlede topu kontrol etti.

    FENER'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK


    Maçın 21. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş'un soldan ortasında Umut Bulut, altıpasın önünde uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

    2. YARIDA YİNE MALATYASPOR


    İkinci yarıya golle başlayan yine Malatya oldu. Acquah'ın kullandığı serbest vuruşta çok iyi yükselen Youssouf kafayla Altay'ın bakışları arasında topu uzak köşeye gönderdi.

    FENER TARİHİ TERSTEN YAZDI


    Son derece kötü bir görüntü çizen Fenerbahçe'nin cılız ataklarından da sonuç çıkmadı. Fenerbahçe tarihinde ilk kez evinde 3 kez üst üste kaybetti ve tarihi tersten yazdı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Malatya’dan 3 yedi! Tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 kez kaybetti