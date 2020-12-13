Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Malatyaspor'a evinde farklı yenildi: 0-3. 9. dakikada Tisserand Tetteh'i ceza sahasında indirdi. Penaltıyı Adem Büyük kullandı: 0-1. 19'da Tetteh'in penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda, Altay iki hamlede topu kontrol etti.
FENER'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Maçın 21. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş'un soldan ortasında Umut Bulut, altıpasın önünde uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
2. YARIDA YİNE MALATYASPOR
İkinci yarıya golle başlayan yine Malatya oldu. Acquah'ın kullandığı serbest vuruşta çok iyi yükselen Youssouf kafayla Altay'ın bakışları arasında topu uzak köşeye gönderdi.
FENER TARİHİ TERSTEN YAZDI
Son derece kötü bir görüntü çizen Fenerbahçe'nin cılız ataklarından da sonuç çıkmadı. Fenerbahçe tarihinde ilk kez evinde 3 kez üst üste kaybetti ve tarihi tersten yazdı.