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    • 13.12.2020 23:26
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    Bir zamanlar 'nin teknik direktörüydü! koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti...

    Son dakika haberi... Bir dönem 'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam koronavirüse yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-Lacivertli ekipte 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri ve takımlarında imza attı.

    Fenerbahçe'nin eski hocası koronadan öldü

    Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybeti.

    Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

    Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

    1997-98 YILLARINDA GÖREV ALMIŞTI
    Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

    Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

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