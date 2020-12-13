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    • 13.12.2020 23:25
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    'da 'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi

    1. Lig ekiplerinden 'da, 'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi. Öte yandan altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri 'ın getirildiği aktarıldı.

    Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi

    1. Lig ekiplerinden 'da, 'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi.

    Mavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.

    Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, ekibinin 'nda spor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.

    Öte yandan Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri 'ın getirildiği aktarıldı.

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    Haberler Spor Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar getirildi