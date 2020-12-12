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    • Spor
    • 12.12.2020 Gazete
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    ’dan müjdesi

    Savunmaya yapılan takviyelere rağmen 'un ara döneminde stoper takviyesi istemesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk olarak ile temasa geçmiş ve olumlu dönüş almıştı. Gelen haberlere göre yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bedelsiz serbest bırakmaya sıcak bakıyor.

    Roma’dan Juan Jesus müjdesi

    Savunmaya yapılan takviyelere rağmen 'un ara döneminde stoper takviyesi istemesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk olarak ile temasa geçmiş ve olumlu dönüş almıştı. Gelen haberlere göre yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bedelsiz serbest bırakmaya sıcak bakıyor.

    Roma yönetiminin konuyu Roma teknik heyetine sunacağı ve onay verilirse Jesus'un 'ye transferine izin verileceği ifade ediliyor. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon fazla forma şansı bulamamıştı.

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