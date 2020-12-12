GELECEK SEZON İÇİN BÜYÜK TEHLİKE



Avrupa'da ülke klasmanında 13. sıraya gerileyen Türkiye, gelecek sezona ise silinecek 9.700 puan nedeniyle 16 sırada başlayacak. Eğer takımlarımız gelecek sezon Avrupa'da başarılı olamaz ve Türkiye 16. sıradan yukarıya çıkamazsa Şampiyonlar Ligi'ne tek temsilci göndereceğiz ve bu takım da 3 ön eleme oynayacak. Avrupa'daki toplam takım sayımız ise 5'ten 4'e düşecek