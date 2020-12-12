Türk futbolu iflas bayrağını çekti. 2020'de A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde küme düştü. Son olarak Sivasspor'un da Avrupa'dan elenmesiyle Türkiye'nin UEFA organizasyonlarında yoluna devam eden takımı kalmadı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında ise 13. sıraya düşerek dibe vurdu.
DEVLER LİGİ'NE DİREKT VİZE YOK
Klasmanda 13. sıraya düşen Türkiye 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. 2021-22 sezonu Süper Lig Şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde iki ön eleme oynayacak.
2021-22 İÇİN ŞARTLI KATILIM
Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takımın 2021- 22'de Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi için ise bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın, ülkesinde de Devler Ligi bileti alması gerekiyor.
ÖN ELEME SAYISI DA YÜKSELDİ
Kötü gidişin bir başka faturası olarak lig ikincimiz Şampiyonlar Ligi için artık 2 değil 3 ön eleme oynayacak. Süper Lig'den Avrupa Ligi'ne de direkt katılım hakkı olmayacak.
GELECEK SEZON İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Avrupa'da ülke klasmanında 13. sıraya gerileyen Türkiye, gelecek sezona ise silinecek 9.700 puan nedeniyle 16 sırada başlayacak. Eğer takımlarımız gelecek sezon Avrupa'da başarılı olamaz ve Türkiye 16. sıradan yukarıya çıkamazsa Şampiyonlar Ligi'ne tek temsilci göndereceğiz ve bu takım da 3 ön eleme oynayacak. Avrupa'daki toplam takım sayımız ise 5'ten 4'e düşecek