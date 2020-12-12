İSRAİL'İN BUNLARI YAPACAĞINI BİZ ZATEN BİLİYORDUK



Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yaşananlara tepki gösterdi. İsrailli yetkililerin kendilerine eziyet ettiğini söyleyen Otyakmaz, "Ama bunu başaramadılar. Bu tip şeylerin olabileceğini zaten biliyorduk. Bize kim nasıl davranıyorsa lütfen biz de onlara öyle davranalım. Her seferinde böyle şeyler yapıyorlar" dedi.