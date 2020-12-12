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    • Spor
    • 12.12.2020 Gazete
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    Maccabi maçı sonrası Tel-Aviv havaalanına gelen 'a li yetkililer adeta işkence yaptı

    'a işkencesi. İsrail’de Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ekibimiz, dönüşte havalimanında mahsur kaldı. Yerel saatle 00.30’da havalimanına gelen kafilemiz pasaport kontrolüne geldiğinde “Sistem kapandı” söylemiyle karşılaştı.

    İsrail zulmü

    Sivasspor'a İsrail işkencesi. İsrail'de Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ekibimiz, dönüşte havalimanında mahsur kaldı. Yerel saatle 00.30'da havalimanına gelen kafilemiz pasaport kontrolüne geldiğinde "Sistem kapandı" söylemiyle karşılaştı.

    UÇUŞA BİR TÜRLÜ İZİN VERİLMEDİ


    Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafilemiz uçağa götürüldü. Ancak bu sefer de yerel saat ile 01.30 - 05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi.

    UÇAK SABAH 06.30'DA UÇAK KALKABİLDİ


    İsrailli yetkililer sürekli işleri ağırdan aldı. Saatler süren krizin ardından Sivas kafilesini taşıyan uçak, Türkiye saatiyle saat 06.30'da havalandıktan sonra Sivas'a iniş yaptı.

    İSRAİL'İN BUNLARI YAPACAĞINI BİZ ZATEN BİLİYORDUK


    Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yaşananlara tepki gösterdi. İsrailli yetkililerin kendilerine eziyet ettiğini söyleyen Otyakmaz, "Ama bunu başaramadılar. Bu tip şeylerin olabileceğini zaten biliyorduk. Bize kim nasıl davranıyorsa lütfen biz de onlara öyle davranalım. Her seferinde böyle şeyler yapıyorlar" dedi.

    SİVASSPOR'A YAPILANLARI KINIYORUZ


    TFF, Maccabi Tel- Aviv maçı sonrasında Sivas kafilesine havalimanında yapılan muamele ve tavırlar için"Bu olayları tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Sivas'a yapılanları kınıyoruz" açıklaması yaptı.
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    Haberler Spor Maccabi maçı sonrası Tel-Aviv havaalanına gelen Sivasspor'a İsrailli yetkililer adeta işkence yaptı