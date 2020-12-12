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    • 12.12.2020 15:54
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    Hes Kablo - | Canlı anlatım izle

    'in 12. haftasında  deplasmanda 'a konuk oluyor. Bordo mavililer, yönetiminde gözle görülür bir yükseliş yaşarken, yavaş yavaş ligin üst sıralarına tırmanmanın da planlarını yapıyor. Mücadele öncesinde bordo-mavili takımın 13, Kayserispor'un ise 9 puanı bulunuyor. Kayserispor-Trabzonspor müsabakasının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kayserispor - Trabzonspor

    Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, çıkışın Kayserispor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Ligin geride kalan diliminde 11 maça çıkan Trabzonspor 13 puan toplarken, 10 karşılaşma oynayan Kayserispor ise 9 puanda.

    KAYSERİSPOR'DA KORONA ŞOKU!

    Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü vakası var. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec'in virüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son corona virüsü testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı. Corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşılmazken yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan corona virüsü(Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi.

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, M. Lopes, Aziz Behic, M. Fernandes, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban.

    DJANINY VE PLAZA KADRODA YOK

    Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor.
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