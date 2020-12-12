KAYSERİSPOR'DA KORONA ŞOKU!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü vakası var. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec'in virüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son corona virüsü testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı. Corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşılmazken yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan corona virüsü(Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi.