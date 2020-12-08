Galibiyetle bitsin

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında bugün Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Grupta son maçlar öncesinde Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin grupta bir iddası bulunmuyor. Temsilcimiz PSG'yi yenerek grubu galibiyetle tamamlamak istiyor. Başakşehir'de Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.