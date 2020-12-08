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    • Spor
    • 08.12.2020 Gazete
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    Galibiyetle bitsin

    , H Grubu'nda altıncı ve son maçında bugün 'nın Saint-Germain () takımına konuk olacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

    Galibiyetle bitsin

    Başakşehir, H Grubu'nda altıncı ve son maçında bugün 'nın Saint-Germain () takımına konuk olacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

    Grupta son maçlar öncesinde 3 puan ile son sırada yer alıyor. , PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta temsilcisinin grupta bir iddası bulunmuyor. Temsilcimiz PSG'yi yenerek grubu galibiyetle tamamlamak istiyor. Başakşehir'de Caiçara ile kart cezalısı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

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