MUTLAKA ŞAMPİYON OLACAĞIZ



Maç sonrasında elde edilen galibiyet için oyuncularını kutlayan Erol Bulut, "Birbirimize güvenerek ve inanarak bu yolda yürüyeceğiz. Her maçı kazanıp şampiyon olacağız" diye konuştu.