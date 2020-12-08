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    • Spor
    • 08.12.2020 Gazete
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    Denizlispor maçı sonrasında mesaj verdi! Bu yolda inanarak yürüyeceğiz

    'nin Denizlispor maçına ilginç bir motivasyonla hazırlandığı ortaya çıktı. Rakip kulübün hesabından 2006 yılında defalarca kere durdurulan ve tam 16 dakika uzatılan maçı hatırlatması Fenerbahçe’yi kamçıladı. Futbocular maça çıkmadan galibiyete şartlandı.

    Bu yolda inanarak yürüyeceğiz

    Fenerbahçe'nin Denizlispor maçına ilginç bir motivasyonla hazırlandığı ortaya çıktı. Rakip kulübün sosyal medya hesabından 2006 yılında defalarca kere durdurulan ve tam 16 dakika uzatılan maçı hatırlatması Fenerbahçe'yi kamçıladı. Futbocular maça çıkmadan galibiyete şartlandı.

    YAPILAN PAYLAŞIMI HATIRLATTI


    Erol Bulut ise futbolcularını maça o paylaşımı hatırlayın sloganıyla hazırladı. Başarılı hoca maç günü takıma "Bütün camiamıza karşı yapılan bu hareketin karşılığını sahada verin" dedi.

    MUTLAKA ŞAMPİYON OLACAĞIZ


    Maç sonrasında elde edilen galibiyet için oyuncularını kutlayan Erol Bulut, "Birbirimize güvenerek ve inanarak bu yolda yürüyeceğiz. Her maçı kazanıp şampiyon olacağız" diye konuştu.

    FUTBOLCULAR TEK YUMRUK OLDU


    Sarı-Lacivertli oyuncular da tek ses olurlarken, maç sonunda tüm futbolcuların sosyal medyadan takımın omuz omuza verdiği fotoğrafı paylaşması bunun en büyük göstergesi oldu.

    GENÇ FERDİ İLK 11'E GÖZ KIRPTI


    Denizlispor     maçında şansını iyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu'nun artık kanatlarda daha fazla süre alması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un Ferdi'ye önümüzdeki maçlarda daha fazla süre vermesi bekleniyor.Ferdi oyun zekası ve yeteneği ile sınıfı geçti.

    ALTAY FARK YARATTI


    Altay performansıyla farkediliyor. Yönetim bu sezon 18 oyuncu transfer ederken hiçbiri Altay'ın takıma yaptığı katkıya ulaşamadı. Galatasaray, Karagümrük, Denizli ve Trabzonspor maçlarında kalesinde adeta devleşen 22 yaşındaki file bekçisi 2 kez de penaltı kurtardı.

    GÖKHAN VE CANER İŞBİRLİĞİ YİNE DEVAM EDİYOR


    Uzun yıllardır aynı takımlarda oynayan Caner Erkin ve Gökhan Gönül rakiplerin korkulu rüyası oluyor. Gökhan'ın ligde attığı son 4 gol kafayla, son 3 golün asisti de Caner'den geldi.

    FENERBAHÇE DIŞARDA 99 ŞUT ÇEKTİ


    Fenerbahçe, geçen yıl deplasmanda 1 olan gol ortalamasını, bu sezon 2,7'ye çıkardı. Dış sahada kaleye 99 şut çeken F.Bahçe evinde 5 maçta 72 şut attı.
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    Haberler Spor Erol Bulut Denizlispor maçı sonrasında mesaj verdi! Bu yolda inanarak yürüyeceğiz