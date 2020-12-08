ELEMELERDEKİ RAKİPLERİMİZE KARŞI 2 GÖRÜŞ

İLKER YAĞCIOĞLU: LİDER BİTİRECEK GÜCE SAHİBİZ



Birinci torbadan Hollanda'nın çıkması bence diğerlerine göre daha iyi bir kura. Hollanda futbolcu eski gücünde değil. Ama üçüncü torbadan Norveç'in gelmesi bizim için iyi olmadı. Bizi oldukça fazla zorlayacaklardır. Diğer takımlar bizim rakibimiz olamaz. Burada önemli olan birinci olmak. Çünkü ikinci olduğumuzda playoff oynamak zorunda kalacağız. Hiç işi oraya bırakmadan direkt olarak Dünya Kupası vizesi almalıyız. Her maçta Fransa karşısına çıktığımız motivasyonla yer alırsak yenemeyeceğimiz rakip yok. Dolayısıyla grubu lider bitirecek güce de sahibiz.

OKTAY DERELİOĞLU: BU GRUPTAN ÇIKMALIYIZ



Milli Takımımız, dün şanslı bir kura çekti. İlk torbadan gelen Hollanda'yı Milli Takımımız içeride ve dışarıda yenecek güce sahip durumda. Bizi grupta en çok zorlayacak takım ise bence 3. torbadan gelen Norveç. Haaland, Sörloth gibi önemli silahları var. Fizik güçleri de üst seviyede. Karadağ, Letonya ve Cebelitarık, bizim kalitemizde takımlar değiller. A Milli Takımımız, iyi bir motivasyonla elemelerdeki tüm maçlarını ciddiye aldığı takdirde lider olarak Dünya Kupası biletini alacaktır. Euro 2020 Elemeleri'ndeki performansa ihtiyacımız var.