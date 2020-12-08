Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri'ndeki rakiplerimiz beli oldu. Milli Takımımız, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile birlikte G Grubu'nda yer aldı. Çift maç üzerinden oynanacak elemeler 2021'in mart ile kasım ayları arasında oynanacak.
GRUP LİDERİ DİREKT KATILACAK
Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak Dünya Kupası vizesi alacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Playoff'lardan 3 ülke kupa bileti alacak.
DİŞİMİZE GÖRE BİR KURA ÇEKTİK
Avrupa'dan toplamda 13 ülke Dünya Kupası'na katılacak. Türkiye'nin çektiği kura sonrası rakiplerimizin, takımımızın dişine göre olduğu yönünde fikirbirliği oluştu. Ay- Yıldızlılar, rakiplerini geçerek Katar bileti almaya çalışacak.
İLK MAÇLAR 24 MART'TA
2020 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk maçlar 24 Mart'ta yapılacak. A Milli Takımımız'ın gruptaki fikstürü ise daha sonra belli olacak.
YOLUN SONU AYDINLIK OLSUN
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kura çekimi sonrası rakiplerimizi yorumladı. Ciddi rakiplerle aynı grupta yer aldıklarını söyleyen Güneş, "Sevimli, tutkulu, çalışkan bir takım olurken ülkemizi de iyi tanıtmak istiyoruz. Bu yola girdik bu yolun sonu da aydınlık olsun. Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak, herkesi yenmeliyiz" dedi.
HOLLANDA VE NORVEÇ'E DİKKAT!
Milli Takımımız'ın yer aldığı G Grubu'nda seribaşı olan Hollanda ve 3. torbadan gelen Norveç en güçlü rakiplerimiz olarak göze çarpıyor. Norveç'te Sörloth, Omar, Linnes gibi tanıdık futbolcular forma giyiyor.
CENK TOSUN: 3 TAKIMIN YARIŞI OLUR
Ay-yıldızlar'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, gruptaki zirve yarışının Türkiye, Hollanda ve Norveç arasında geçeceğine inandığını söyledi. Cenk, "Hollanda çıkışta. Norveç iyi durumda. Biz de kendimize güveniyoruz" dedi.
ELEMELERDEKİ RAKİPLERİMİZE KARŞI 2 GÖRÜŞ
İLKER YAĞCIOĞLU: LİDER BİTİRECEK GÜCE SAHİBİZ
Birinci torbadan Hollanda'nın çıkması bence diğerlerine göre daha iyi bir kura. Hollanda futbolcu eski gücünde değil. Ama üçüncü torbadan Norveç'in gelmesi bizim için iyi olmadı. Bizi oldukça fazla zorlayacaklardır. Diğer takımlar bizim rakibimiz olamaz. Burada önemli olan birinci olmak. Çünkü ikinci olduğumuzda playoff oynamak zorunda kalacağız. Hiç işi oraya bırakmadan direkt olarak Dünya Kupası vizesi almalıyız. Her maçta Fransa karşısına çıktığımız motivasyonla yer alırsak yenemeyeceğimiz rakip yok. Dolayısıyla grubu lider bitirecek güce de sahibiz.
OKTAY DERELİOĞLU: BU GRUPTAN ÇIKMALIYIZ
Milli Takımımız, dün şanslı bir kura çekti. İlk torbadan gelen Hollanda'yı Milli Takımımız içeride ve dışarıda yenecek güce sahip durumda. Bizi grupta en çok zorlayacak takım ise bence 3. torbadan gelen Norveç. Haaland, Sörloth gibi önemli silahları var. Fizik güçleri de üst seviyede. Karadağ, Letonya ve Cebelitarık, bizim kalitemizde takımlar değiller. A Milli Takımımız, iyi bir motivasyonla elemelerdeki tüm maçlarını ciddiye aldığı takdirde lider olarak Dünya Kupası biletini alacaktır. Euro 2020 Elemeleri'ndeki performansa ihtiyacımız var.