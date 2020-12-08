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    • Spor
    • 08.12.2020 Gazete
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    'ta hedef 12'den vurmak

    'ta hedef 4'te 4 yapmak. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi önemli maçları kazanarak toplam 9 puan toplayan Siyah-Beyazlılar gözünü ile oynayacağı maça çevirdi. Kartal bu maçı kazandığı takdirde en kritik süreci hem 12 puanla atlatacak, hem de şampiyonluk hesaplarını daha da güçlü yapacak

    Beşiktaş'ta hedef 12'den vurmak

    Beşiktaş'ta hedef 4'te 4 yapmak. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi önemli maçları kazanarak toplam 9 puan toplayan Siyah-Beyazlılar gözünü ile oynayacağı maça çevirdi. Kartal bu maçı kazandığı takdirde en kritik süreci hem 12 puanla atlatacak, hem de şampiyonluk hesaplarını daha da güçlü yapacak. Alanyaspor maçından sonra sırasıyla , Ankaragücü, , , Ç.Rize ve ile oynayacak olan ardından Galatasaray derbisine çıkacak. Yalçın'ın bu nedenle Alanya maçını kazanarak en zorlu süreci atlatmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın bu maçtan sonraki fikstürü Yalçın'a umut veriyor.

    GÜVEN YALÇIN SORUN ETMİYOR
    Beşiktaş'ta 'ın uzun süredir şans tanımadığı Güven Yalçın bunu sorun etmediğini söyledi. Genç yıldız, "Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması" diye konuştu.

    JOSEF SOUZA MAÇA YETİŞİYOR
    Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa önünde oynamayan Souza'nın Alanya maçında oynayacağı öğrenildi. Bu gelişme başta Yalçın olmak üzere teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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