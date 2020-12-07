TFF 1. Lig'de 13. haftanın programı belli oldu!

TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle: