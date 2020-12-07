Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.12.2020 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2020 10:33
    ABONE OL

    1. Lig'de 13. haftanın programı belli oldu!

    haberi... 1. Lig'de 13. haftanın programı belli oldu. TFF 1. Lig'in 13. haftası, Bandırmaspor-Bursaspor, spor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

    TFF 1. Lig'de 13. haftanın programı belli oldu!

    TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

    16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

    19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

    9 Aralık Çarşamba:

    13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

    16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

    10 Aralık Perşembe:

    13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor TFF 1. Lig'de 13. haftanın programı belli oldu!