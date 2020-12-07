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    • Spor
    • 07.12.2020 Gazete
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    Şansın bol olsun

    2022 kuraları bugün saat 20.00’de çekilecek. ’de gerçekleşecek olan kura çekimine A , ikinci torbadan katılacak.

    Şansın bol olsun Türkiyem
    2022 kuraları bugün saat 20.00'de 'nin başkenti Zürih'te çekilecek. A Milli Takımımız, kura çekimine 2. torbadan girecek.



    Ülkelerin 6'şarlı ve 5'erli gruplarda yer alacağı Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası si alacak. Grup ikincisi 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

    Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak.

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