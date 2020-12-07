Karagümrük affetmedi

Fatih Karagümrük 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Ligde 3 maçtır berabere kalan Kırmızı-Siyahlılar konuk ettikleri Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 15'te Jimmy Durmaz'ın ortasında Ndao gelişine yaptığı vuruşla evsahibi takımı 1-0 öne geçirdi.
NDAO FARK YARATTI
Karadeniz ekibi 20'de Meriah'ın kafa golüyle eşitliği yakaladı. 25'te sahneye çıkan Ndao kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 90+1'de Emir'in golü geçersiz sayıldı. Böylece Karagümrük zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
NDAO FARK YARATTI
Karadeniz ekibi 20'de Meriah'ın kafa golüyle eşitliği yakaladı. 25'te sahneye çıkan Ndao kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 90+1'de Emir'in golü geçersiz sayıldı. Böylece Karagümrük zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.