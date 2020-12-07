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    • Spor
    • 07.12.2020 Gazete
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    Karagümrük affetmedi

    'de , ’u Ndao (2)’nun golleriyle yıktı. ekibinin tek golünü Meriah attı.

    Karagümrük affetmedi
    Fatih Karagümrük 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Ligde 3 maçtır berabere kalan Kırmızı-Siyahlılar konuk ettikleri 'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 15'te Jimmy Durmaz'ın ortasında Ndao gelişine yaptığı vuruşla evsahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

    NDAO FARK YARATTI
    ekibi 20'de Meriah'ın kafa golüyle eşitliği yakaladı. 25'te sahneye çıkan Ndao kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 90+1'de Emir'in golü geçersiz sayıldı. Böylece Karagümrük zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
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