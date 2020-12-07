Cimbom sakatlıklar ve corona vakaları ile sarsılsa da Fatih Terim, hamleleri ile krizi fırsatı çevirdi. Okan, Omar, Luyindama, Saracchi, Belhanda, Falcao, Babel, Arda gibi yıldızların yokluğunda Galatasaray genç oyuncuları takıma monte etti.
FUTBOLU İLE KEYİF VERDİ
Son 3 maçın 2'sini kazanan Aslan, Oğulcan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi oyuncularla hem yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu hem de futbolu ile alkış aldı.
İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTI
G.Saray'ın Gençlik aşışı istatistiklere de yansıdı. Cimbom son 3 maçta 8 gol atıp 1 gol yedi. 27 isatbetli şut çekti. Yüzde 62 topla oynama yüzde 89 pas isabeti oranı yakaladı.
REKABET EN ÜST SEVİYEDE
Hatay maçında gol atan Kerem ile 2, gole katkı veren Oğulcan, forma için iddialı olduklarını kanıtladı. Forma savaşı kızıştı.
GALATASARARAY DONİME ETTİ!
G.Saray, son 3 maçta aldığı sonuçlardan çok oyunu domine eden tarzıyla dikkat çekti.
ALKIŞLAR TAYLAN ANTALYALI'YA
Sakatlığı olmasına rağmen Hatay maçında oynamak isteyen ve başarılı bir futbol sergileyen Taylan, ön liberoda alternatifsiz olduğunu gösterdi.
FEGHOULİ GEÇEN SEZONU YAKALADI
Geçtiğimiz sezon 27 maçta 3 asist yapan Feghouli, bu sezon bu rakama 9 maçta ulaştı. Cezayirli yıldız orta sahada takımının lideri oldu.
FALCAO BİRAZ DAHA BEKLEYEBİLİR!
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan 29 yaşındaki forvet, son haftalarda takımının skor yükünü üstleniyor. Diagne, son 3 lig maçında 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Diagne'nin bu başarısı Falcao'nun üzerindeki baskıyı da azaltmışa benziyor.