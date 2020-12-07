



BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ

F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor maçı sonrası hakem kararlarına isyan etti. Hakemlerin Fenerbahçe'ye karşı art niyetli davrandığını söyleyen Baki, "Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Serdar Tatlı'nın artık kendi hakem grubuna ayar çekmesi gerekiyor, işin tadı kaçıyor" ifadelerini kullandı.



Hakem bu pozisyonda Denizli lehine penaltı verdi. Serdar biri itirazdan, iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



1- Serdar'ın eline çarpan topa penaltı çalındı.







2- Bu pozisyonda çalınan penaltı VAR'la iptal edildi.









Hafta içi 2006'daki maçın özetini, "Hatırla" notu ile paylaşan Denizli'ye F.Bahçe dünkü maç sonunda göndermede bulundu.



16 DAKİKA UZATMA BEKLİYORDUM!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 10 kişiyle kazandıkları için Denizlispor maçı sonrası açıklamalar yaptı. 10 kişi tamamladıkları maçın ardından 2006'daki Denizli-Fenerbahçe maçında verilen 16 dakikalık uzatma süresine dikkat çeken Bulut, "Ben 16 dakika uzatma bekliyordum. Bize 8 dakika uztma nasip oldu" dedi. Bulut ayrıca, "Tüm futbolcularımız her şeylerini sahaya verdiler" diye konuştu.









PROTOKOLDE YÜKSEK GERİLİM

Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde tansiyon yükseldi. İki takımın idarecileri arasına önce sözlü tartışma yaşanırken, taraflar arasındaki gerilim kısa süre içinde arbedeye dönüştü. Yaşanan gerilimin ardından emniyet güçleri araya girerek olayları önledi.



EMNİYET GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

İki takımı idarecileri arasındaki tartışmanın büyümesini polisler araya girerek önledi.





