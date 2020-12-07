Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçına damgasını vurdu... Karşılaşma boyunca harika bir performans ortaya koyan genç file bekçisi, 55. dakikada Denizlispor'un Murawski ile kullandığı penaltı vuruşunda kalesini gole kapatmayı başardı.
SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADI
Altay, takımının 10 kişi kaldığı maçta gole izin vermediği penaltının yanı sıra kurtarışlarıyla da yıldızlaştı. 22 yaşındaki file bekçisi 7 kurtarışa imza atarak sezonun en iyi maçını oynadı.
FENERBAHÇE'Yİ ZAFERE TAŞIDI
Fenerbahçe'nin en iyisi olan Altay Bayındır, Denizli deplasmanından alınan 3 puana imzasını attı. Genç kaleci muhteşem performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.
DEVAMI İÇİN ÇALIŞACAĞIM...
Maç sonu açıklamalarda bulunan genç file bekçisi performansı için, " Benim adıma iyi maç oldu. Takımımız için önemli bir 3 puandı. Bu performansın devamı için çalışacağım.
DEPLASMANDA 5. GALİBİYET
Fenerbahçe Denizlispor'u yenerek bu sezon dış sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler 6. deplasman maçından 5. galibiyetini almayı başardı.
CANER&GÖKHAN KLASİĞİ
Caner Erkin ve Gökhan Gönül işbirliği dün yine golle sonuçlandı. Caner'in kullandığı kornerde topu ön direkte ağlara yollayan Gökhan, takımının 2. golünü attı.
BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ
F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor maçı sonrası hakem kararlarına isyan etti. Hakemlerin Fenerbahçe'ye karşı art niyetli davrandığını söyleyen Baki, "Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Serdar Tatlı'nın artık kendi hakem grubuna ayar çekmesi gerekiyor, işin tadı kaçıyor" ifadelerini kullandı.
Hakem bu pozisyonda Denizli lehine penaltı verdi. Serdar biri itirazdan, iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
1- Serdar'ın eline çarpan topa penaltı çalındı.
2- Bu pozisyonda çalınan penaltı VAR'la iptal edildi.
Hafta içi 2006'daki maçın özetini, "Hatırla" notu ile paylaşan Denizli'ye F.Bahçe dünkü maç sonunda göndermede bulundu.
16 DAKİKA UZATMA BEKLİYORDUM!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 10 kişiyle kazandıkları için Denizlispor maçı sonrası açıklamalar yaptı. 10 kişi tamamladıkları maçın ardından 2006'daki Denizli-Fenerbahçe maçında verilen 16 dakikalık uzatma süresine dikkat çeken Bulut, "Ben 16 dakika uzatma bekliyordum. Bize 8 dakika uztma nasip oldu" dedi. Bulut ayrıca, "Tüm futbolcularımız her şeylerini sahaya verdiler" diye konuştu.
PROTOKOLDE YÜKSEK GERİLİM
Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde tansiyon yükseldi. İki takımın idarecileri arasına önce sözlü tartışma yaşanırken, taraflar arasındaki gerilim kısa süre içinde arbedeye dönüştü. Yaşanan gerilimin ardından emniyet güçleri araya girerek olayları önledi.
EMNİYET GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ
İki takımı idarecileri arasındaki tartışmanın büyümesini polisler araya girerek önledi.