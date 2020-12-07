



Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında ilginç bir diyaloğun yaşandığı ortaya çıktı. Yalçın'ın kendisine yeni sözleşme imzalatmak isteyen Çebi'ye, "Siz önce Rosier ve Ghazzal gibi yıldızların işini bitirin" dediği öğrenildi.







BANA SÖYLEMENİZ YETERLİ

Yalçın Çebi'ye ayrıca, "Benimle nasıl olsa anlaşırsınız. Ne zaman imza atacaksam söylemeniz yeterli. Ama benim imzamdan daha önemlisi diğer oyuncularla anlaşmanız" diye konuştu.