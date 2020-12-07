Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında ilginç bir diyaloğun yaşandığı ortaya çıktı. Yalçın'ın kendisine yeni sözleşme imzalatmak isteyen Çebi'ye, "Siz önce Rosier ve Ghazzal gibi yıldızların işini bitirin" dediği öğrenildi.
BANA SÖYLEMENİZ YETERLİ
Yalçın Çebi'ye ayrıca, "Benimle nasıl olsa anlaşırsınız. Ne zaman imza atacaksam söylemeniz yeterli. Ama benim imzamdan daha önemlisi diğer oyuncularla anlaşmanız" diye konuştu.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu gelişme üzerine Rosier ve Ghazzal'ın kulüpleriyle görüşmek için harekete geçmesi bekleniyor. Yönetimin bu isim için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü
Cezayirli star Ghazzal için de Leichester'le görüşecek olan yönetim İngiliz kulübünü iknaya uğraşacak.
ATİBA'YA BÜYÜK TEPKİ
SERGEN Yalçın'ın Atiba'nın Beşiktaş Basketbol Takımı'nın maçını izlemesine çok sinirlendiği öğrenildi. Yalçın'ın Atiba'ya, "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.