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    • Spor
    • 07.12.2020 Gazete
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    : Beni bırakın yıldızlara bakın

    , Başkan ’ye kendisinin imzasının önemli olmadığını söyledi. Başarılı hoca, “Siz önce Rosier ve Ghezzal gibi yıldızların işini bitirin”dedi.



    Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında ilginç bir diyaloğun yaşandığı ortaya çıktı. Yalçın'ın kendisine yeni sözleşme imzalatmak isteyen Çebi'ye, "Siz önce Rosier ve Ghazzal gibi yıldızların işini bitirin" dediği öğrenildi.



    BANA SÖYLEMENİZ YETERLİ
    Yalçın Çebi'ye ayrıca, "Benimle nasıl olsa anlaşırsınız. Ne zaman imza atacaksam söylemeniz yeterli. Ama benim imzamdan daha önemlisi diğer oyuncularla anlaşmanız" diye konuştu.



    TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
    Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu gelişme üzerine Rosier ve Ghazzal'ın kulüpleriyle görüşmek için harekete geçmesi bekleniyor. Yönetimin bu isim için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü



    Cezayirli star Ghazzal için de Leichester'le görüşecek olan yönetim İngiliz kulübünü iknaya uğraşacak.



    ATİBA'YA BÜYÜK TEPKİ
    SERGEN Yalçın'ın Atiba'nın Beşiktaş Basketbol Takımı'nın maçını izlemesine çok sinirlendiği öğrenildi. Yalçın'ın Atiba'ya, "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.



    ABOUBAKAR VE LARIN'DEN MÜTHİŞ GRAFİK
    Aboubakar     ve Larin 10 maçta 10 gole ulaştı. Böylece son 4 sezondaki tüm golcülerden daha iyi bir performans göstermeyi başardılar.

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    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Beni bırakın yıldızlara bakın