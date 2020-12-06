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    • 06.12.2020 21:24
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    Son 14 yılda zirvede o var: Denizlispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli tarihe geçti

    Fenerbahçe, 'in 14. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. , zorlu mücadelenin 53. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. tecrübeli stoper gördüğü bu kart ile birlikte Süper Lig'de son 14 yılda en çok kırmızı kart gören futbolcu oldu.



    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile devam ederken Serdar Aziz kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



    SERDAR AZİZ ZİRVEDE
    Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasındaki penaltı pozisyonunda art arda iki sarı kart görerek kırmızı kart ile oyun dışında kalan Serdar Aziz bu alanda zirvede yer aldı.



    30 yaşındaki futbolcu, 2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören futbolcu konumuna geldi.



    Bu sezon oynadığı 7. maçta ilk kez oyundan ihraç edilen Serdar Aziz, 14 yıllık kariyerinde 8 kez oyundan ihraç edildi.

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    Haberler Spor Son 14 yılda zirvede o var: Denizlispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Serdar Aziz tarihe geçti