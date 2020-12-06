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    • 06.12.2020 17:55
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 11. haftasında Yukatel 'un konuğu oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Yukatel Denizlispor'un konuğu oluyor.

    Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Denizlispor - Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE | CANLI
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER Denizlispor:

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

    TAKIMLARIN LİG'DEKİ SIRALAMASI
    Geçen hafta Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek yeniden bir çıkış yakalamak istiyor. Çıktığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi.

    Süper Lig'ide 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.
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