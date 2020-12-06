İLK 11'LER Denizlispor:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

TAKIMLARIN LİG'DEKİ SIRALAMASI

Geçen hafta Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek yeniden bir çıkış yakalamak istiyor. Çıktığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi.



Süper Lig'ide 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.