Lille, Türk yıldızlarıyla uçuşta! Asist Burak'tan gol Yusuf'tan

Fransa Lig 1'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Lille ile Monaco kozlarını paylaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Lille 3 puanı hanesine yazdırdı.

BURAK YILMAZ'DAN YUSUF YAZICI'YA ASİST!

A Milli Takım'ımızın yıldız futbolcuları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya damga vurdu. Maçın 65. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasında topu ağlara gönderen Yusuf Yazıcı galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Ev sahibi ekibin diğer golü 53. dakikada Jonathan David'den geldi. Monaco'nun tek golünü Pietro Pellegri attı. Lille bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken Monaco ise 23 puanda kaldı.

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