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    • 06.12.2020 17:08
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    , Türk yıldızlarıyla uçuşta! Asist Burak'tan gol Yusuf'tan

    Fransa Ligi takımlarından 'in Monaco ile oynadığı karşılaşmaya milli futbolcularımız damga vurdu. 'ın 11'de başladığı ve 'nın sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmada iki oyuncumuzun muhteşem iş birliği sayesinde skor 2-0'a geldi.

    Lille, Türk yıldızlarıyla uçuşta! Asist Burak'tan gol Yusuf'tan

    Fransa Lig 1'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında ile Monaco kozlarını paylaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan 3 puanı hanesine yazdırdı.

    BURAK YILMAZ'DAN YUSUF YAZICI'YA ASİST!
    A Milli Takım'ımızın yıldız futbolcuları ve karşılaşmaya damga vurdu. Maçın 65. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasında topu ağlara gönderen Yusuf Yazıcı galibiyette önemli pay sahibi oldu.

    Ev sahibi ekibin diğer golü 53. dakikada Jonathan David'den geldi. Monaco'nun tek golünü Pietro Pellegri attı. Lille bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken Monaco ise 23 puanda kaldı.

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    Haberler Spor Lille, Türk yıldızlarıyla uçuşta! Asist Burak'tan gol Yusuf'tan