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    • 05.12.2020 16:38
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    - maçı canlı anlatım | 11.hafta

    'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    CANLI | Malatyaspor- Başakşehir

    'in 11. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip güçlü rakibini devirip sükse yapmak, Başakşehir ise kazanarak zirve yarışına dahil olmak istiyor.

    YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut.

    Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba

    YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatım | Süper Lig 11.hafta