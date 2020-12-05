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    • 05.12.2020 18:06
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    - Hatayspor | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. 'ın yönettiği mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz....

    Galatasaray - Hatayspor | CANLI



    Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

    Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.



    ÖZDAMAR YÖNETECEK
    Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne.

    Hatayspor: belli değil



    SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI
    Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

    Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.

    Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

    TESTLERİ NEGATİFE DÖNEN FUTBOLCULAR KADRODA YER ALABİLECEK
    Koronavirüs testleri negatife dönen Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel'in ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. İzolasyon süresi bugün sona erecek Omar Elabdellaoui'nin programının daha sonra belirlenecek.

    Çarşamba günü antrenmanda sol bileği burkulan Taylan Antalyalı da takımla çalışmalara katıldı. Öte yandan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

    3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama; Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

    HATAYSPOR İLE İLK RANDEVU
    Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

    Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.
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