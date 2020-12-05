Milli takım her Türk gencinin hayali

Sezonun en flaş ismi olan Taylan Antalyalı, G.Saray'ın mobil uygulamasına konuştu. Genç yıldız, Milli Takım'la ilgili soruya, "Tabii benim düşüncem öncelikle Sarı- Kırmızılı forma altında kalıcı olup burada başarımı sürdürmek. Milli Takım tabii ki her Türk gencinin hayalidir. Öncelikle burada başarılı olup istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

BU AKŞAM İLK 11'DE OLACAK

Fatih Terim'in sakatlığı geçen Taylan Antalyalı'yı bugün ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Taylan son haftalarda G.Saray'ı sırtlayan isimlerin başında geliyor.