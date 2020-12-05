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    • Spor
    • 05.12.2020 Gazete
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    her hayali

    Sezonun en flaş ismi olan , G.Saray’ın konuştu. Genç yıldız, ’la ilgili soruya, “Tabii benim düşüncem öncelikle Sarı- Kırmızılı forma altında kalıcı olup burada başarımı sürdürmek. Milli Takım tabii ki her hayalidir. Öncelikle burada başarılı olup istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum” dedi.

    Milli takım her Türk gencinin hayali

    Sezonun en flaş ismi olan , G.Saray'ın konuştu. Genç yıldız, 'la ilgili soruya, "Tabii benim düşüncem öncelikle Sarı- Kırmızılı forma altında kalıcı olup burada başarımı sürdürmek. Milli Takım tabii ki her hayalidir. Öncelikle burada başarılı olup istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

    BU AKŞAM İLK 11'DE OLACAK
    'in sakatlığı geçen Taylan Antalyalı'yı bugün ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Taylan son haftalarda G.Saray'ı sırtlayan isimlerin başında geliyor.

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    Haberler Spor Milli takım her Türk gencinin hayali