



"OYUNCULARIMA HAKLI BİR TEŞEKKÜR EDİLMESİ LAZIM"

Gelecekle ilgili bir şey söylemek zor, 3 maçlık periyotlar var ve oralardan sağ çıkmak önemli. Oyuncularıma haklı bir teşekkür edilmesi lazım.

"TAKIM İÇİNDE ÇOK İYİ BİR ARKADAŞLIK VAR"

Birçok oyuncumuz aylardır oynamıyordu. Ancak çok karakterli oyuncular. Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık var. Herkes iyi çalışıyor ve birbirini sevip saygı duyuyor.