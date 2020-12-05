Lig’de 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ANTHONY DAVİS 5 YILDA 190 MİLYON DOLAR ALACAK



NBA'da son şampiyon Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Lakers, 35 yaşındaki James'e iki sezon için 85 milyon dolar, 27 yaşındaki Davis'e ise 5 sezon için 190 milyon dolar ödeyecek.