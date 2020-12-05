Lig’de 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. 13.30'da Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 16.00'da ise Antalyaspor evinde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.
MARADONA'YA VEFA
İtalya'nın Napoli Belediyesi, Napoli takımının stadı San Paolo'nun ismini, kısa süre önce hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın adıyla değiştirdi.
KARŞIYAKA EVİNDE GALİP
Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen 7. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni evinde 82-79 mağlup etti. Karşıyaka'da Taylor 28 sayı kaydetti.
ALLAHYAR LEİCESTER'I YIKTI
Fenerbahçe'den Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar, takımının Leicester City'yi 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında maçın golünü atan isim oldu.
ANADOLU EFES BASKONIA'YA DİRENEMEDİ
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'ya 77-59 yenildi. Anadolu Efes beşinci yenilgisini alırken, TDS Baskonia altıncı kez kazandı. Maçın ilk yarısını 42-37 geride bitiren temsilcimizde çift hanelere çıkan oyuncu olmadı.
ANTHONY DAVİS 5 YILDA 190 MİLYON DOLAR ALACAK
NBA'da son şampiyon Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Lakers, 35 yaşındaki James'e iki sezon için 85 milyon dolar, 27 yaşındaki Davis'e ise 5 sezon için 190 milyon dolar ödeyecek.
RAŞİT KARASU HAYATINI KAYBETTİ
Fenerbahçe, Vefa, A.Demir ve Mersin formasını giyen eski milli futbolcu Raşit Karasu 70 yaşında vefat etti. TFF maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
KAYSERİ'DE KANGA EN AZ 1 AY YOK!
Göztepe'ye hazırlanan Kayserispor'da Wilfried Kanga sakatlandı. Karagümrük maçında oyundan alınan yıldız golcünün arka adalesinde yırtık tespit edildi. Kanga yaklaşık 1 ay yok.
HATAYSPOR'DA 3 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF
Bu akşam G.Saray'a konuk olacak Hatay'da 3 futbolcu ve bir personelin coronavirüs testleri pozitif çıktı. Açıklamada, "Takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.
TAKIMA DÖNENLER KULÜBEDE YER ALACAK
Fatih Terim, Rize deplasmanında 4-0 kazanan 11'i bozmayacak. Tecrübeli teknik adamın takıma dönen Belhanda, Ryan Babel ve kaleci Okan'ı bu akşam kulübede oturtacağı öğrenildi.
GALATASARAY EVİNDE HATAY'I KONUK EDİYOR
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray bugün 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Aslan'da Falcao yine yok.