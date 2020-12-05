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    • Spor
    • 05.12.2020 Gazete
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    sakatlıklarıyla artık herkesi bıktıran Falcao konusunda sonunda resti çekti! Ya oynasın ya gitsin

    en sonunda konusunda isyan bayrağını açtı. 5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu. Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı. Başkan 'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.

    Ya oynasın ya gitsin

    Fatih Terim en sonunda Radamel Falcao konusunda isyan bayrağını açtı. 5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.

    SERT İFADELER KULLANDI


    Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı. Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.

    DÜNYA PARA VERİYORUZ!


    Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

    YÖNETİM DE ÇOK RAHATSIZ


    Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi.
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    Haberler Spor Fatih Terim sakatlıklarıyla artık herkesi bıktıran Falcao konusunda sonunda resti çekti! Ya oynasın ya gitsin