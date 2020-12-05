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    • Spor
    • 05.12.2020 Gazete
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    futbolcularının tepkisinden çok memnun olduğunu söyledi! " doğru yolda"

    'da maçı hazırlıkları sürerken , doğru yolda olduklarını söyledi. Oyuncuların antrenmanlarda çalışmalara verdikleri tepkilerden fazlasıyla memnun olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Şu ana kadar futbolcularımdan çok olumlu geri dönüşler aldım. Oyunumuzu her zaman daha ileriye taşımalıyız" dedi.

    Trabzonspor doğru yolda

    Trabzonspor'da maçı hazırlıkları sürerken , doğru yolda olduklarını söyledi.

    Oyuncuların antrenmanlarda çalışmalara verdikleri tepkilerden fazlasıyla memnun olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Şu ana kadar futbolcularımdan çok olumlu geri dönüşler aldım. Oyunumuzu her zaman daha ileriye taşımalıyız. Önümüzde uzun ve zorlu maratonun yanı sıra yoğun bir maç trafiği de var. Ancak biz takım olarak doğru yolda ilerliyoruz. Doğru işler yapıyoruz ve doğru geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

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    Haberler Spor Abdullah Avcı futbolcularının tepkisinden çok memnun olduğunu söyledi! "Trabzonspor doğru yolda"