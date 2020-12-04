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    • Spor
    • 04.12.2020 Gazete
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    Sivasspor Villarreal’e yenildi! Gruptan çıkma şansını ’e bıraktı

    Sivasspor bu kez üzüldü. Temsilcimiz I Grubu'nda 5. hafta maçında İspanyol ekibi Villarreal'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Ancak Karabağ ile , Stadı'nda 1-1 berabere kalınca gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

    Yiğido için ümitler bitmedi!

    Sivasspor bu kez üzüldü. Temsilcimiz I Grubu'nda 5. hafta maçında İspanyol ekibi Villarreal'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Ancak Karabağ ile , Stadı'nda 1-1 berabere kalınca gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

    4. dakikada Gradel'in yerden vuruşunda top kaleci Rulli'de kaldı. 8'de Kubo'nun soldan kullandığı kornerde Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı. 2. yarı'nın 76. dakikasında Villarreal Chukwueze'nin golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

    Yiğido son maçta 'de Maccabi Tel Aviv'i yendiği takdirde gruptan çıkmayı başaracak.

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