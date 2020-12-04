Sivasspor bu kez üzüldü. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 5. hafta maçında İspanyol ekibi Villarreal'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Ancak Karabağ ile Maccabi Tel Aviv ,Fatih Terim Stadı'nda 1-1 berabere kalınca gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

4. dakikada Gradel'in yerden vuruşunda top kaleci Rulli'de kaldı. 8'de Kubo'nun soldan kullandığı kornerde Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı. 2. yarı'nın 76. dakikasında Villarreal Chukwueze'nin golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Yiğido son maçta İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i yendiği takdirde gruptan çıkmayı başaracak.