İtalya'da Napoli Belediyesi, Napoli takımının stadı olan San Paolo'nun adını 26 Kasım'da hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ismiyle değiştirdi.

OYBİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Napoli Belediye Meclisi, San Paolo Stadyumu'nun adının "Diego Armando Maradona Stadı" olarak değiştirilmesi teklifini oybirliğiyle onayladı. Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris'in isim değişikliği teklifi üzerine bugün toplanan Belediye Meclisi, şehrin takımının stadyumuna 26 Kasım'da hayatını kaybeden efsane oyuncusu Dieo Armando Maradona'nın isminin verilmesi kararı alındığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Napoli formasını 7 yıl boyunca muazzam yeteneği ve sihriyle onurlandıran, 2 lig ve çok sayıda prestijli kupalar kazandıran ve şehrin ebedi sevgisini kazanan tüm zamanların en büyük futbolcusuna" ifadeleri kullanıldı.





Maradona, 1984-1991 yılları arasında Napoli takımının 10 numaralı formasını terletmiş ve takımın İtalya futbol ligi Serie A'da 1986-87 ve 1989-90 sezonlarında kulübün kazandığı ilk ve son şampiyonluklarına damga vurmuştu. Arjantinli efsanevi oyuncu, 26 Kasım'da 60 yaşındayken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Napoli takımı, Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki ilk resmi maçını 10 Aralık'ta Avrupa Ligi'nde Real Sociedad'a karşı oynayacak.